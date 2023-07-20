【e-道過關】入境處明起擴展e-道至外傭非本地學生及外勞　料42萬人受惠

▲ 入境處明起擴展e-道至外傭非本地學生及外勞，料42萬人受惠。（陳靜儀攝）

入境處今日（20日）公布，將於明（21日）起擴展e-道服務，年滿11歲或上，所有持外籍家庭傭工、非本地學生及輸入勞工簽證的人士，啟用簽證成為香港居民後，即可使用e-道服務，包括「非觸式e-道」過關，預計多達42萬人受惠。

入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺表示，所有年滿11歲或以上，並持有外籍家庭傭工、非本地學生及輸入勞工簽證的人士，今日起可於香港多個口岸使用e-道服務。合資格人士可預先透過「智方便」進行身份認證，及登記「非觸式e-道」應用程式，而11至17歲人士登記時須經父母或監護人同意。完成登記後，便可使用e-道或「非觸式e-道」過關。柯續稱，現時本港約有35萬名外籍家庭傭工、6萬名非本地學生及1萬名輸入勞工，料新服務可受惠高達42萬人。

另外，柯指上述人士過關時，可使用「非觸式e-道」app產生的加密二維碼，或使用智能身份證進入e-道，再利用容貌識別技術核實身份，他們在入境時會獲發一張入境標籤，取出標籤後，e-道閘門便會打開，隨即完成整個過關流程。柯預計，辦理手續時間將由15秒大減至7秒。

他表示，現時所有出入境口岸共設有逾700條e-道，當中超過600條為「非觸式e-道」，有信心可應付即將來臨的暑假外遊高峰期。

截至今年7月15日，已逾260萬名香港居民登記使用「非觸式e-道」，而今年上半年整體香港居民出入境人次為5,700萬，當中4,000萬人次使用e-道自助辦理出入境手續，亦有1,200萬人次使用「非觸式e-道」，佔e-道人數約3成。

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記者：李芷玲