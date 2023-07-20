【DSE狀元】港大父母育成德望女狀元　患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】

傳統名校德望學校相隔5年再出產女狀元，成為今屆中學文憑試（DSE）僅有的4名狀元之一。取得7科5**的女狀元鄭苡晴（Eden）決定升讀醫科，但選科原因並非單單「拯救病人」或「好有意義」這麼簡單，她從照顧患腦退化症的外婆中，發掘出自己關愛病人的一面，啟發她立志從醫。

鄭苡晴昨收到7科5**的成績單後感到相當驚訝，雖然數學延伸部分單元二（M2）僅考獲5*，但已大大超出預期，因她一直認為M2最難，成績已比想像中好。她預計自己在英文、通識、生物、化學科有5**，中文、數學和物理科則是5*，而考完中文科當日她更爆喊，因中文是惟一一科有補習，也是自己花最多時間溫習的科目。

閱讀理解的文言文我看不明白，也不知道自己在答甚麼，作文又好像有點離題。回家後我很不開心，幸獲媽媽和補習老師開導我。

▲ Eden現正考慮留港或赴英升讀醫科。（陳慧安攝）

開考前一星期全家確診

其實Eden能順利應考已值得感恩。在開考前一星期，Eden全家不幸確診新冠肺炎，連工人姐姐也中招，令她非常擔心要拖著虛弱的身軀去特別試場應考，她憶述當時心情︰「當初都很自責，覺得其他人正在努力，但我只在睡覺，幸好父母安慰我說︰『DSE沒有人會溫完所有東西的。』讓我心態有所調整。」

在上天眷顧下，Eden在開考第一天，快測結果竟變回陰性一條線，鄭媽媽即感謝上天，「除了感恩，我們不知還可以說甚麼。」

▲ 女兒超出預期成為狀元，媽媽非常感動。（陳慧安攝）

如今全家人懷著興奮的心情為Eden準備升大學事宜，先去東歐國家土耳其旅行鬆一鬆，並好好思考應留港或赴英國升學，但科目就選定要讀醫。Eden從小對醫科有興趣，一開始只是因為覺得電視劇中人做手術很有趣，但長大後慢慢發現醫生的辛勞。

醫生每日為百多人診症，但他們對著每一個病人都會笑笑口，為病人解答疑難，我覺得很動人，也很尊敬每一位醫生。如果我將來對病人是這樣的存在，都是我的榮幸。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

照顧腦退化外婆確定從醫決心

家庭因素也讓Eden確定從醫的決心。2019年，Eden外婆因跌倒後換上髖關節，引發了腦退化症，鄭媽媽決定接母親回家。雖然會加重照顧者的負擔，但也大大增進一家人的凝聚力，還發掘到女兒做醫生的特質，鄭媽媽說：

女兒跟我說很想成為外科醫生，做醫生最基本是有愛心和耐性，她一定有。由於婆婆患腦退化，一句說話會重複多次，又非常善忘，是訓練我們一家人耐性的機會。女兒還具有觀察力，留意到婆婆痛到打冷震，幫助我們及早將婆婆送院治療。

得到家人的悉心照料，外婆的腦退化問題不但沒有惡化，連性格都變得開朗、愛笑，「以前她是一個很挑剔的人，現在經常對我們笑笑口，見到兩個孫女最開心，經常提點細孫女要多喝水。」鄭媽媽甜笑謂，自己更發現了丈夫貼心的一面，「我先生笑我『執到』，找到他這個好老公！他對我媽媽真的很好，最近才陪伴她去照膽管。」

▲ 媽媽是Eden在心靈上的最大支援。（陳慧安攝）

升學決定 緣自父母港大愛情？

Eden稱自己每日都會陪外婆聊天和扶她走路，這個家庭經歷更確定自己適合做醫生，惟未決定在香港或赴英升學。她在放榜前早已報讀英國的大學做準備，並已獲格拉斯哥大學（University of Glasgow）有條件取錄，現在成績遠超出預期，故考慮應否留港讀醫。如留港升學，她傾向入讀香港大學醫學院，要向在港大及中大讀醫的師姐問意見。

她坦言對港大有一份情意結，除了對港大的歷史建築感到興趣，還可以做父母的「師妹」。鄭爸爸和鄭媽媽的情根在港大種下，男方大2年讀生物系，女方則讀社會科學。這對師兄師妹在一個迎新營中相識，是典型的組爸組女關係，之後再住在同一個宿舍，慢慢發展出關係，「我們是很普遍的師兄妹故事。」鄭媽媽回想當年，甜蜜之情溢於言表。

▲ 爸媽當年在港大譜出情緣。（受訪者提供相片）

由於爸媽的朋友圈都是港大同學，因此Eden常聽到他們憶述當年的宿舍生活、人際交往和學業經歷，又多次跟他們到港大校園參觀，「我聽得多看得多，自自然然對這間大學感到熟悉。」但她也有意跳出comfort zone，因她從小一開始讀德望到中六，12年來都在同一校園環境生活，都想到英國體驗不同的學習環境，迫自己獨立。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

狀元3大高效讀書法

1. 製作每周溫習清單

「我試過跟不到時間表訂下的目標而感到自責。」她強調學習不能迫得自己太緊，比起時間表，Eden認為對她來說，製作每星期溫習清單較有彈性，她推介一個名為Notion的手機應用程式。在App中可以開一頁，可以設定星期一至日的溫習目標，每日加3至4項，例如星期一做2012年的英文paper 1和paper 3，至於星期日只會排一至兩項。

因為星期一至六可能有項目未做到，就可在星期日補做。

▲ Eden品學兼優，亦能兼顧課外活動如領袖生及合唱團練習。（陳慧安攝）

2. 重點溫習曾答錯的題目

Eden笑言自己的短期記憶較強，所以沒有過早開始溫習，都是中六下學期才開始做卷，「每日做兩份卷已很足夠，也不會重複操同一份卷。」但她每做完一份卷後，會將所有答錯的問題抽出，再貼落一份文件當中，並補充Marking scheme（計分準則）的答案。在開考某一科前夕，只需重溫這份文件已經很足夠，不必溫「雞精」。

3. 先抄寫背誦內容加深記憶

Eden覺得生物科的內容最難背誦，她會在紙張先抄寫要背誦的內容，抄寫兩次後已把內容記入腦，她建議大家可以一試，但每個人的吸收能力不同，最重要找到自己最適合、最舒服的溫習方法。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者︰林綺玲、唐綺晴