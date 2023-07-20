【香港小姐2023】莊子璇愈戰愈勇力壓Juliana　先拔頭籌獲「越南越愛香港小姐」

《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景。

在昨晚（7月19日），今屆眾港姐佳麗先後以四個不同造型亮相在度假區內宴會廳舉行的《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，為8月27日晚舉行的《2023香港小姐競選決賽》先作熱身，晚宴司儀為麥美恩及黎諾懿，表演嘉賓則為譚俊彥及胡定欣。

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▲ 一眾佳麗勁歌熱舞。

佳麗用越南文唱《越難越愛》

16位佳麗：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）

她們先後以中式旗袍、鮮豔晚裝、casual wear及越南民族服裝亮相，並分別向現場來自東南亞不同地區的賓客作自我介紹、推介香港特色文化，兼獻上勁歌熱舞與及以越南文獻唱《越難越愛》。

▲ 郭珮文改行「搞笑路線」。

郭珮文對答搞笑

在推介香港特色文化環節，以郭珮文表現最為搞笑。負責推廣港式奶茶的她，被問到會以甚麼代替花奶或煉奶時，郭珮文轉數甚快地回答是雪糕，當再被追問「熱奶茶又點搞」時，她亦9秒9笑指可叮熱雪糕，惹來全場拍手大笑。

至於選擇推介廟街及廟街特色文化的莊子璇，全晚表現淡定又大方，結果先拔頭籌獲得當地賓客喜愛及肯定、榮膺「越南越愛香港小姐」，就連胡定欣，亦對她讚不絕口。

▲ 莊子璇昨晚表現大方淡定，難怪先拔頭籌。

定欣稱子璇有佩玥影

胡定欣受訪時笑指子璇有劉佩玥影子：「佢好Sweet，同劉佩玥有啲似，都好得體。」近年愛上健身的定欣，雖然晚宴前一晚才抵達峴港，但仍爭取時間到下塌酒店gym room跑步：「另外我今朝7點就起咗身，第一時間拉開窗簾欣賞個長沙灘，個陽光又喺正我眼前，好靚。」

譚俊彥則表示喜歡10號陳霈錤：「我自己直覺就10號，佢個氣質令我覺得好舒服。」並笑言期待之後在劇組能與16位佳麗再有緣碰面。

至於擔任大會司儀的黎諾懿則自爆因不擅長記人名，一度搞錯Hanna與Hera而自覺尷尬；而同為港姐出身的麥美恩，則坦言很戥16位師妹開心：「佢哋終於可以衝出香港，代表香港做親善嘢，好好呀。」

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