【女生殺嬰】女生校內誕嬰棄街頭垃圾桶判感化1年　官指被告需復康而非受罰

▲ 女生校內誕嬰棄街頭垃圾桶判感化1年，官指被告需復康而非懲罰。（資料圖片）

女生於2020年在學校廁格誕下女嬰，為免被人發現女嬰哭聲，以部分衣服塞女嬰口後放入環保袋，再棄於街頭垃圾桶旁，途人發現後報警。女生早前於高等法院承認殺嬰罪，今（20日）被判感化1年。法官判刑時形容本案對被告及去世的嬰兒屬悲劇，考慮到被告的背景及所有因素後，認為被告需要復康而非受罰，被告仍年輕，可重建人生，故判處感化1年。



被告否認於2020年9月22日，在香港謀殺不足12個月未命名的女嬰，但承認殺嬰罪，控罪指她於同日，故意而作為導致不足12個月未命名的女嬰死亡，即將衣服的一部分塞入該女嬰的口部，發生時被告未從分娩該嬰兒而復原導致精神不平衡。法官頒令不得直接或間接披露能辨認出被告身份之資料。

代表律師再進一步求情時指，被告來自複雜家庭，自少父母離異，缺乏家長指導，兼須照顧年幼妹妹，逆境下學校成績亦優異。被告發現懷孕時正值疫情，毋須到校上課，須獨自面對及沒有尋求協助。被告向感化官表示因殺嬰而憎恨自己，若被判監能作補償亦願意承擔責任。代表律師求情時指，被告承諾日後不再發生性行為，希望法官依感化官建議判處感化。

法官判刑時指，被告家庭背景複雜，自少父母離異後，須兼照顧妹妹之責任，缺乏家長指導。據感化官及精神心理報告指，被告獨自面對懷孕事宜，沒有告訴他人。被告認罪前曾被還押14個月，對事件深感後悔，並因殺嬰而憎恨自己剝奪嬰兒的生存機會，若被判監能補償亦願意承擔責任。

法官形容本案對被告及去世的嬰兒屬悲劇，欣賞被告勇於認錯，考慮到其背景及所有因素後，認為被告需要復康而非受罰，被告仍年輕，可重建人生，故接納感化官建議，判處感化1年。被告須按感化官指示接受監管，並須承諾日後進行安全性行為。

案發時，被告在學校廁格內誕下女嬰，為免被人聽到女嬰哭聲，以部份衣服塞入女嬰口後放入環保袋，再放在學生休息室，被告回家途中將其棄於垃圾桶旁。翌日清晨，途人發現後報警。



救護員到場時發現女嬰明顯已死亡，法醫估計女嬰因窒息而死。調查發現，案發日被告因不適而到學校醫療室休息，校工曾發現女廁廁格有血漬。



警誡下被告稱因女嬰嘈吵而用衣物塞其口，她並不知悉已懷孕。女嬰生父表示兩人已分手，承認兩人曾性交，但他不知道懷孕一事。精神報告指被告誕嬰後出現創傷後壓力症候群症。

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記者：林育慧