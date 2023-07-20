【網絡熱話】夫妻報警指「全屋都是飛蟲」 警員即明急召救護車救一命

▲ 男子出現中毒 (影片截圖)

雲南發生一宗離奇報案，一對夫婦於7月7日凌晨5時報案求助指家中出現無數飛蟲，警員接案後立馬理解，並緊急帶同救護員趕到現場，原來該對夫婦家中並沒有飛蟲，只是誤食了有毒牛肝菌出現幻覺。

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綜合外媒報道，雲南省昆明一對夫妻因為不慎吃了親戚送的「牛肝菌」而陷入中毒狀態，夫妻二人一同出現幻覺等徵象。據報，當時丈夫因幻覺而誤以為家中出現滿屋飛蟲，於是報警求助。 慶幸警員資歷豐富，獲測夫妻二人是中毒出現幻覺，立即帶同醫護人員前往家中營救。

當趕往現場時，丈夫正在客廳不斷做出對空抓蟲子的動作，而在睡房的妻子均出現中毒反應，最後大約花了半小時才成功把二人送往醫院治療，現時雙方已無大礙。

▲ 男子出現中毒 (影片截圖)

是次事件網民大讚警員謹慎處理事件，把患者及時送院，才沒有釀成大禍。專家提醒，雲南盛產牛肝菌，不過部份品種卻含有毒性，患者若誤食有毒牛肝菌可能會出現嘔吐、幻覺、昏迷、肝臟衰竭，嚴重者甚至會死亡。患者中毒後可以大量灌水以稀釋毒性，並帶同食用的菌類求醫。

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責任編輯︰羅嘉欣