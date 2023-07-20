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【控煙政策】加煙稅後有報檔生意跌5成　逾500報攤聯署反對再加煙稅

政治 17:37 2023/07/20

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港府正就下一階段控煙工作展開公眾諮詢。（資料圖片）

港府正就下一階段控煙工作展開公眾諮詢，建議包括再度增加煙草稅。全港報販大聯盟及報販協會反對再加煙稅，早前發起聯署，超過500個報攤簽署「反對再加煙草稅」。有報檔代表指，自年初增加煙草稅後，報檔整體生意大跌5成，生計成問題。

全港報販大聯盟召開記者會。

報販協會主席林長富指，政府及反煙團體常聲稱「加煙稅最有效」，「我認為全句應該係『加煙稅最有效⋯催旺非法私煙』。」他指，加煙稅後很多人轉吸非法私煙或白牌煙，政府又難以執法禁止。「政府輸、市民健康輸、報販更輸！三輸！只有私煙黨贏。」

全港報販大聯盟召集人李榮栢表示，業界理解政府目標是降低吸煙率，但在未處理好非法私煙問題前，政府再加煙稅或者推出其他控煙政策一定未見其利先見其害。「私煙不絕迹，所有控煙政策都只會是徒然。」

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責任編輯：趙居逸

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