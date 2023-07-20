【細菌溫床】港女用公廁廁紙後小便疼痛　揭患尿道炎感後悔：唔抹都唔用

▲ 港女用公廁廁紙後小便疼痛，揭患尿道炎感後悔。

出門在外少不了會去公廁，但記得留意衛生習慣是否做足。日前一名女網民在網上討論區分享，自己相約友人食飯，在餐廳內共去了4次廁所，最後一次如廁時更用了廁格內的廁紙。豈料翌日，女事主就出現小便疼痛的迹象，其後確診尿道炎，令事主悔不當初，對公廁廁紙更斷言「以後都唔用」。

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據網上討論區「親子王國」，有網民日前以《唉，真係唔好用公廁廁紙，我錯了》為題發帖，指自己上周五（14日）外出與朋友食飯，形容餐廳環境「好乾淨，連廁所望上去都乾淨」。在用餐6小時內，事主指自己一共去了4次廁所：

頭3次我都用自己紙巾，第4次，各人都冇晒紙巾，我見佢廁所都乾淨，就用佢廁格入面廁紙。

豈料，翌日事主卻開始有小便疼痛迹象，到周日（16日）也未見好轉，原本打算周一（17日）去求診，卻遇上風暴。當日凌晨，她的疼痛情形加劇，腰骨也痛。然後她就跟丈夫提出想去醫院，不過她的丈夫卻認為即使去醫院，也要在急症室輪候。最終她選擇服用止痛藥，勉強到3、4時才入睡，翌日即預約婦科。醫生看診後，證實她是患上尿道炎，為她處方抗生素，並要求她留下小便化驗樣本。

帖文引起網民熱烈討論，不少網民指自己習慣不用公廁廁紙；但也有網民分享自己也有與女事主相似的經歷，點擊睇網民留言：

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使用公廁時如有不良衞生習慣，可增加細菌感染風險。港大過去一項合作研究發現，有36%人不會在廁板上墊廁紙；也有44%人沖廁時不會蓋上廁板。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾指出，公廁是傳染病溫床，菌量比其他地方高出許多，包括金黃葡萄球菌、沙門氏菌及大腸桿菌等，如觸碰帶菌的廁所後不洗手，或會病從口入；部分細菌更會黏附於人的皮膚上，增加病毒感染風險。

為減低病毒感染風險，何栢良建議大家使用公廁時，可謹記3招自保：

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責任編輯：羅嘉欣