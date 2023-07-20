【書展2023】金管局首推理財教育桌上遊戲 讓小學生做精明消費者

▲ 遊戲未正式推出前，金管局曾邀學童試玩，反應理想。（金融管理局提供）

暑假重頭戲之一的書展，本周三正式開鑼。金融管理局在書展會推出原創理財教育桌上遊戲《$mart理財321》，讓小學生在模擬情景下體驗購物時，以不同支付方式付款，從中學習使用時要注意的事項。另外，家長亦可透過遊戲教授子女基本的理財知識、簡單的金融科技概念，以及使用網上銀行服務的網絡安全小貼士，從小培養他們成為精明及負責任的金融服務消費者。

▲ 金管局於書展推出的《$mart理財321》適合8歲以上小朋友玩，可供2至 4 個玩家參與。（金融管理局提供）

金融管理局助理總裁（機構拓展及營運）陳羿指出，2013年起金管局開始有系統地推出理財教育，起初以一般大眾為主，後來愈來愈精細化，針對一些目標群組包括學生，更特別是幼兒及小學生，因他們很早已接觸金錢，如購物及旅遊等，希望盡早灌輸財務知識，讓他們自小有理財概念。

陳羿說多年來在教育內容上有所改變，必須與時並進。「以往的內容主要介紹銀行開戶口、現金提款及八達通等，但隨着有更多的支付方式出現，內容便要加入這些元素，網絡安全的資訊亦變得相當重要。」

至於在教學形式上，亦要加入新方法。「10年前多是透過書本、工作紙等較單向的方式，現在會加入遊戲等具互動化的內容，可增加趣味性。」

同時，家長及老師的參與亦很重要。「向幼兒教導理財概念，一次半次未必入腦，家長及老師需要跟進才具有持久性。」

▲ 玩家要鬥快完成任務卡上的3個任務，包括用3種不同支付方式購買一個「需要」物品和兩個「想要」物品、獲得工資及/或存款利息，玩家如能完成以上任務，並沒有信用卡欠款便能勝出。（金融管理局提供）

在孩子理財教育上，陳羿一直強調要與現實掛鈎，很難用抽象的方法，應讓學生有實質的體驗，於是金管局與香港專業教育學院（沙田）的幼兒、長者及社會服務系屬下的幼兒教育中心合作，在學前教育開展「童心親親理財學堂」教育計劃，目的是將正確及負責任的理財價值觀推廣至學前機構，從小培養幼兒正確的理財概念和態度。活動包括兒童銀行、工作及消費體驗區等，還有家長講座，以及為老師提供教材。

「學堂是模仿現實生活，包括銀行、工作地方、購物點、餐廳及長者住所等等。幼兒會有工作體驗，包括化身包裝工人、回收管理隊及廚師等，賺取的工資在導師的指導下，用作購物消費、開戶口儲錢，甚至可以捐贈等，讓幼兒學習分配金錢，規劃消費。」

遊戲模擬真實社會場景

「童心親親理財學堂」至今已共有3千名幼童及6千位家長參與，成績理想。陳羿表示這計劃需要場地，以及要有一定數量的幼兒及家長參與，始終有一定的局限性，為了讓更多人受惠做到遍地開花，於是金管局最近推出原創理財教育桌上遊戲《$mart理財321》，由社會企業樂在棋中替金管局設計及出版，適合8歲以上小朋友玩。

▲ 金融管理局助理總裁（機構拓展及營運）陳羿指出，共用了大約一年時間研發理財教育桌上遊戲《$mart理財321》。（金融管理局提供）

遊戲會模擬真實的社會場景，設有各類型的商店，如超市、日用品店、書店、電子產品店等。玩家會獲派指定金額的現金及不同的付款卡，並須完成指定任務。玩家可透過身歷其境學習不同理財概念：包括認識不同的支付工具，玩家須以不同的支付方式，例如現金、儲值支付卡、手機支付、信用卡、提款卡購買物品；還有建立負責任的消費態度及正面的金錢觀念，玩家以信用卡付款而未能如期還清所有欠款會被罰款、曾參與慈善活動的玩家會獲嘉許。

陳羿補充：「這遊戲其中一個很重要的信息，是讓孩子在購物時分辨『需要』和『想要』的物品，以及他們要透過工作賺取收入，又或是存款獲得利息，從而認識儲蓄的概念、收入的來源及基本的銀行服務。而且他們亦要有網絡安全意識，在遊戲中有獎罰的機會卡，主要圍繞網絡安全，如玩家抽到一張卡，內容是因為小心處理銀行密碼，便可以得到獎賞，反之用不知名的Wi-Fi做網購，玩家便要面對懲罰，希望向學童潛移默化灌輸網上安全的重要性。」

《$mart理財321》未正式推出前，金管局透過學校及社區中心安排了幾場小學生試玩活動，約有100個學生參與，亦同時向老師收集意見，學生大讚遊戲好玩、刺激；老師認為遊戲能作為小學常識科有關金錢管理的教材，反應相當正面。

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info

《$mart理財321》

售價：$188

攤位：會展3樓兒童天地3D-A08（提供試玩）

售賣點：香港書展（即日至7月25日），8月初在金管局的資訊中心、樂在棋中的門市及網店發售。

作者：招美寶