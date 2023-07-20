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【賄賂懲教】槍殺親友案女子獄中涉30萬賄懲教囚半年　官指被告望懲教寫報告助留小欖

社會 17:46 2023/07/20

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被告詹心桀。（資料圖片）

2018年鰂魚涌公園槍殺案，女子詹心桀開槍擊斃二姨和四舅父，被裁定謀殺罪成囚終身。詹涉在小欖精神病治療中心服刑時，向懲教主任提供30萬元的賄款，經審訊後今（20日）於屯門裁判法院被裁定1項向訂明人員提供利益罪成，判囚半年。裁判官指，被告知道主任撰寫的護理報告對精神科醫生判斷被告是否適合建議醫院令有利，行賄是希望懲教寫報告協助她留在小欖。

被告詹心桀（48歲，無業）被控於2021年11月6日，無合法權限或合理辯解而向高級懲教主任蔡小嫻提供30萬元的利益。

暫委裁判官朱仲強裁決時指，被告說「俾30萬你」時是在特定地點，指定對懲教主任蔡小嫻說的，並非隨口說出。

裁判官續指，同時為病房主管的蔡作供提及被告案發前曾要求她幫忙，表示想留在小欖「坐幾年走」和「想坐醫院令」，蔡當時向被告指幫不到，其撰寫的護理報告對精神科醫生有參考作用，另解釋過判醫院令的流程。

裁判官指，被告認為護理報告對其可否長期留在小欖有幫助，提出給予30萬蔡的唯一推論是希望留在小欖、坐醫院令或不用去大欖，遂裁定罪成，並判囚半年，與現行刑期同期執行。

審訊時，高級懲教主任兼精神科護士的蔡小嫻供稱，案發當日被告在房間呼喚她，稱「蔡姑娘，我俾30萬你」，蔡指不會收被告的錢。

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記者：陳曉欣

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罪案 槍擊 謀殺 鰂魚涌 屯門

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