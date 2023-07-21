【盛夏派對】新城市廣場盛夏大派對　5米高幻彩獨角獸3,000呎波波池等你探索

今個夏日，新城市廣場為大家帶來「陽光與海灘」，並找來集夢幻仙氣少女風於一身的的獨角獸舉行盛大派對，讓各位盡情打卡，相機準備好了嗎？

由即日起至8月20日，新城市廣場為大家呈獻超越夢幻的獨角獸狂想曲，一邊可與獨角獸一同於海灘「暢泳」、一邊開沙灘派對，另一邊更有萌萌獨角獸加上漫天泡泡場景，讓喜歡夢幻的您融入仙境一樣！愛玩樂的您更可到Play Park與獨角獸玩遊戲贏獎品！

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漂浮在「海」中央的是佔地近3,000呎、高達5米的獨角獸巨型吹氣波波池，無論大人還是小朋友都可以一同跳到獨角獸的背上盡情打卡兼齊齊開心「暢泳」。The Point會員憑 500積分及追蹤新城市廣場指定社交平台即可進入波波池。

沙灘旁有另一隻巨型獨角獸泡在水池消暑，十分識嘆，水池還有位置等您來加入呢！而沙灘的另一旁就有chill爆沙灘椅及太陽傘，令這個「獨角獸陽光沙灘」充滿夏日氣色，叫人少女心大爆發，靚相不停拍！

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商場3期3樓還有「人魚萌獸同『游』戲」，美人魚在伴隨萌萌的小獨角獸遊玩，又是必到的打卡點！

打完卡仍然意猶未盡，想和獨角獸玩遊戲？而1期UB層的Play Park及3期2樓分別設有獨角獸主題的彈珠機及釣釣樂遊戲等你來挑戰！只要以ThePoint會員憑500積分加上指定消費即可參與，盡情投入獨角獸的幻境中。

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責任編輯︰王明芳