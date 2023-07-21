【名人育兒】金管局助理總裁陳羿如何教子理財？　要懂trade-off魚與熊掌不可兼得

金融管理局今年書展會推出原創理財教育桌上遊戲《$mart理財321》，金管局助理總裁（機構拓展及營運）陳羿向筆者解釋遊戲理念，同時更分享親子的理財心得。

陳羿有兩位兒子，分別13歲及15歲，自小便向他們灌輸理財概念。「小時候當兒子提出購買玩具，我便會解釋買玩具後兩星期都不可出街食飯，其實我們實際財政條件是容許兩者兼備，但我們想讓小朋友知道要trade-off（權衡取捨，即魚與熊掌不可兼得，選A不能同時有B，兩者只能選其一）的概念。」

認識金錢不同用途

在兩位兒子4歲及6歲時，陳羿更為兒子開戶口，讓他們認識儲蓄。「兒子當時還細仍未達到開戶口的年齡，我便為他們開設附屬戶口，把利市錢存入銀行，讓他們認識利息，明白錢放在枕頭底跟銀行的分別。」

兒子的其他收入，如長輩贈送的生日利市，他們會放在錢箱裏，並分為3個部分，分別是Save（儲蓄）、Spend（消費）、Share（捐獻）。「他們要明白儲蓄以外還有其他用途，不只是消費，還可以幫助其他人。」

陳生笑說可能兒子自小有理財觀念，兩人基本上都有點孤寒。「他們去快餐店食漢堡包，都會揀較平價的款式。早前要買電腦，我原本想買一部新型號電腦給他，因電腦可用多年，但兒子卻提議買一部價錢實惠的型號，夠用便算。」陳羿兩位兒子果然理財有道！

記者：招美寶