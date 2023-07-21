【慢病共治計劃】李夏茵︰慢病計劃非忽略基層市民需要　擬推「HA版」為低收入人士免費篩查

▲ 醫務衛生局副局長李夏茵接受本報訪問。(林宇翔攝)

政府將於今年第四季推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，45歲或以上市民，可進行篩查檢測是否患有高血壓及糖尿病，政府會提供192元定額資助，確診的病人會獲安排轉介至私家醫生，進行一年為期6次的治療，政府會於每次治療當中向醫生補貼162元，醫生需要以具透明度方式向市民收費。

11月開放予市民報名 可連繫2-3名家庭醫生

醫務衛生局副局長李夏茵接受本報訪問時表示，政府會於8月下旬至9月上旬邀請醫生參與計劃，9月會公布計劃細節，直至11月供市民於康健中心報名、配對家庭醫生以及陸續安排篩查。

李夏茵指，參與者可以按其需要，選擇不同區份的醫生，地區康健中心的會藉則需要與家庭醫生同區，因應部分醫療機構以集團形式營運，計劃容許參與者連繫的家庭醫生有2-3名，不過一年內不可以轉換醫生。

明年第一季起，醫生配對和篩查可以直接在醫生的診所內進行。李夏茵指，計劃希望以跨團隊合作形式進行，即使患者循私家醫生途徑報名，亦需要成為為康健中心會員。地區康健中心職員會致電參與者，市民至少需參與一次健康篩查，以讓中心人員提供健康資訊。

達標獎勵包括於康健中心上堂、家中自覺量度血壓等

當局亦擬設立醫患夥伴達標獎勵，病人如於指定項目達標，會在緊隨的個人計劃年度第一次接受資助治療時，獲扣減最高150元的共付金額。李夏茵解釋，要求參與者達標的項目包括到地區康健中心上堂、見營養師、於家中自覺量度血壓及血糖等，目標希望市民生活習慣改變；至於醫生方面，如病人的身體指標達到某個水平，就可以獲獎賞，「最緊要係(市民)搞得掂自己。」

計劃指明參與者需要未確診高血壓及糖尿病，當中如何界定準則?李夏茵指，會由專家制定臨床指引，局方有清晰指引定義血壓高及糖尿病的準則，並會參考世衛指引。她舉例，如血壓兩次水平不達標、以及連續7日平均血壓超於水平，就屬於異常。如果這類人士未接受過任何治療，就可以參與計劃。李夏茵指，局方「唔係想好似捉賊咁」，排除正接受治療的患者，但希望將資源留予需要人士。

計劃吸引「可以付費」參與者 非忽略基層市民

外界其中一個關注點是，即使政府提供資助後，病人於每次治療仍需支援150元診金及藥費，當局亦表明不會為綜援等病人提供額外資助，有團體憂慮部分基層市民會對計劃卻步。

李夏茵重申，計劃希望於公營及私營之間，設立「第三條隊」，吸引的對象是「可以付費、負擔到的人」。她強調，不會忽略基層市民的需要，當局會為基層市民提供「安全網」，正領取綜援等基層市民可以繼續於普通科門診接受服務。

不過目前普通科門診的就診人次（包括普通市民及公務員）每年超過50萬，市民排醫管局街症，是否仍然苦候無期? 李夏茵承認，普通科門診資源十分緊張，要看到慢病計劃的成效或需要數年時間。她指，待計劃「站穩陣腳後」，有能力付費的病人可獲分流，屆時「普通科門診可以分到更多quota比佢地(基層市民)。」

擬推「HA版慢病計劃」 醫管局為綜援等低收入人士提供免費篩查

李夏茵透露，待計劃運行成熟後，局方會與醫管局研究，將慢病計劃及目前的普通科門診公私營合作計劃合併，以避免資源重疊。

她指，不會減少普通科門診資源，反而需要相應增加，但會研究收窄普通科門診及慢病計劃的距離，以增加參加慢病計劃的誘因。

另外，當局亦擬日後推出「HA(醫管局)版慢病計劃」，要求醫管局於普通科門診為綜援等低收入人士提供免費篩查，以提供與慢病計劃相似的服務模式予基層市民。

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記者：陳展棋