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【香港小姐2023】本屆DSE考生胡睿涵位列「佳麗三高」 　大熱莊子璇忽然升Cup【多圖】

娛樂 19:03 2023/07/23

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

某大熱門佳麗成為「隱藏咪神」。

16位《2023香港小姐競選》候選佳麗正於越南拍攝外景，日前佳麗們的官方泳衣照和三圍資料已曝光，TOPick為大家盤點佳麗之最！當中6胡睿涵(Hanna Hu)成為「咪神」榜首外，她更成「三大佳麗之最」的No.1。

最年輕佳麗身材最勁

先說上圍最豐滿三位佳麗，分別為擁有36吋上圍的6號胡睿涵、35吋上圍的16號郭珮文（Juliana Kwok）及34吋胸圍的9號潘明璇。

於拍攝花絮中，胡睿涵半躺擺甫士，其上圍依然很澎湃。另外18歲Hanna是今屆最年輕佳麗，另外身高175.5cm的Hanna也是最高挑的一位。

【香港小姐2023】公佈港姐泳照+三圍數字 　 「巨胸蔡思貝」郭珮文胡睿涵成兩大咪神【多圖】

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【香港小姐2023】莊子璇鄧凱文超Friend雞啄唔斷　王怡然被封「食物黑洞」

莊子璇凸圍而出

另外，今日 （7月20日）TVB發放越南外景照片，佳麗們穿上緊身露腰衫，當中某熱門佳麗「凸」圍而出，身材既然頗養眼！

這位「隱藏咪神」為15號莊子璇，雖然其上圍只得33吋，或許cup數較大，她穿上緊身衫跳舞時身材蕩漾，另外奪得「越南越愛香港小姐」獎的她穿上紅色吊帶裙領獎，「心口開窿」設計令姣好身材表露無遺。

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另外有3位「高妹」身高超過170cm，分別為175cm的8號姜依宁，以及172.5cm的7號毛志琛和1號吳詠婷；身形最嬌小的為160cm的5號梁倩淇。

體重方面，最輕盈的佳麗為4號王怡然，她只得42.5kg，至於最重的佳麗為1號吳詠婷，重60kg。

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16位佳麗之中，27歲的7號毛志琛年紀最大，剛好趕尾班車參加。

此外有5位佳麗是碩士生，當中10號陳霈錤為碩士畢業生，獲香港大學頒發文科碩士。

另外有4位仍在就讀碩士：包括8號姜依宁為教育大學可持續發展專業碩士學生、9號潘明璇香港大學金融碩士學生、14號陳怡名理工大學翻譯及傳譯碩士學生及13號陳曉彤加拿大卑詩大學音樂碩士學生。至於佳麗中學歷較淺為本屆考生6號胡睿涵。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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