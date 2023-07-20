  • 31°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 19:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ViuTV節目】MIRROR+ERROR+COLLAR現身宣傳節目　與小朋友玩遊戲場面熱鬧

娛樂 19:05 2023/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

ViuTV全新節目《全星暑假》系列

ViuTV全新節目《全星暑假》系列將於星期一（7月24日）起，逢星期一至五晚上9時30分，每晚播放不同節目陪伴觀眾！

星期一有MIRROR團綜《MIRROR+》；星期二會有由P1X3L 、葛綽瑤 、楊安妮、何洛瑤、許寶恆和鍾卓穎主持的《 P1X3L 5G上台計劃》；星期三會有COLLAR團綜《全日制COLLAR學院》； 星期四會有由ViuTV藝人與各路群星比拼不同運動的《全星暑假 -夏の競技》，而星期五則有ERROR 團綜《ERROR暑期自作業》。

除此之外，由ERROR成員193和鍾卓穎主持的《撞鬼自駕遊》逢星期一晚上10時30分播放，而由MIRROR成員Frankie、陳子豐、譚凱倫、蔡宛珊主持的《幫手預埋我》將會於星期日（7月23日）起，逢星期日晚上8時正播放。 

（左起）Jer、Lokman、Stanley、Jeremy、Ian、Frankie（發相）

MIRROR+COLLAR+ERROR現身

ViuTV特意舉行記者會，邀得各個節目主持出席，包括：《全星暑假》系列 — 《MIRROR+》MIRROR成員代表Lokman、Ian、Jer、Jeremy、Stanley、Frankie；《ERROR暑期自作業》主持ERROR；《全日制COLLAR學院》主持COLLAR；《P1X3L 5G上台計劃》主持代表吳啟洋、葛綽瑤以及鍾卓穎；《夏の競技》主持代表駱振偉、練美娟、陳子豐、鄭伊琪、溫湯馬仕、蔡寶欣、曾贊學和張右雨，一齊為節目宣傳造勢。

ERROR成員193和鍾卓穎，MIRROR成員Frankie、陳子豐、譚凱倫亦有分別介紹主持的節目《撞鬼自駕遊》和《幫手預埋我》。 
 
會上，一眾主持分別為自己的節目落力宣傳，希望得到觀眾熱烈支持。隨後，一眾藝人分組和小朋友大玩節目小遊戲，場面爆笑有趣。

點擊圖片放大
+16
+15

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】姜濤為緋聞影響身邊人感內疚　坦言：唔可以呃大家我今年會好開心
10:42 2023/07/12
【MIRROR成員】姜濤為緋聞影響身邊人感內疚　坦言：唔可以呃大家我今年會好開心
【COLLAR COLLECTS】COLLAR推YouTube頻道　零偶包咀出「大媽的愛」【多圖】
13:05 2023/07/01
【COLLAR COLLECTS】COLLAR推YouTube頻道　零偶包咀出「大媽的愛」【多圖】
【女團COLLAR】So Ching退團後COLLAR首次出席活動　Winka表明與Nathan不熟
17:39 2023/07/19
【女團COLLAR】So Ching退團後COLLAR首次出席活動　Winka表明與Nathan不熟

你可能感興趣

【MIRROR成員】姜濤為緋聞影響身邊人感內疚　坦言：唔可以呃大家我今年會好開心
10:42 2023/07/12
【MIRROR成員】姜濤為緋聞影響身邊人感內疚　坦言：唔可以呃大家我今年會好開心
【COLLAR COLLECTS】COLLAR推YouTube頻道　零偶包咀出「大媽的愛」【多圖】
13:05 2023/07/01
【COLLAR COLLECTS】COLLAR推YouTube頻道　零偶包咀出「大媽的愛」【多圖】
【女團COLLAR】So Ching退團後COLLAR首次出席活動　Winka表明與Nathan不熟
17:39 2023/07/19
【女團COLLAR】So Ching退團後COLLAR首次出席活動　Winka表明與Nathan不熟
ViuTV Mirror Error COLLAR 陳卓賢 陳瑞輝 李駿傑 楊樂文 柳應廷 邱士縉

最高瀏覽

【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
07:59 2023/07/19
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
08:05 2023/07/19
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元
15:24 2023/07/19
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元