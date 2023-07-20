【ViuTV節目】MIRROR+ERROR+COLLAR現身宣傳節目　與小朋友玩遊戲場面熱鬧

▲ ViuTV全新節目《全星暑假》系列

ViuTV全新節目《全星暑假》系列將於星期一（7月24日）起，逢星期一至五晚上9時30分，每晚播放不同節目陪伴觀眾！

星期一有MIRROR團綜《MIRROR+》；星期二會有由P1X3L 、葛綽瑤 、楊安妮、何洛瑤、許寶恆和鍾卓穎主持的《 P1X3L 5G上台計劃》；星期三會有COLLAR團綜《全日制COLLAR學院》； 星期四會有由ViuTV藝人與各路群星比拼不同運動的《全星暑假 -夏の競技》，而星期五則有ERROR 團綜《ERROR暑期自作業》。

除此之外，由ERROR成員193和鍾卓穎主持的《撞鬼自駕遊》逢星期一晚上10時30分播放，而由MIRROR成員Frankie、陳子豐、譚凱倫、蔡宛珊主持的《幫手預埋我》將會於星期日（7月23日）起，逢星期日晚上8時正播放。

▲ （左起）Jer、Lokman、Stanley、Jeremy、Ian、Frankie（發相）

MIRROR+COLLAR+ERROR現身

ViuTV特意舉行記者會，邀得各個節目主持出席，包括：《全星暑假》系列 — 《MIRROR+》MIRROR成員代表Lokman、Ian、Jer、Jeremy、Stanley、Frankie；《ERROR暑期自作業》主持ERROR；《全日制COLLAR學院》主持COLLAR；《P1X3L 5G上台計劃》主持代表吳啟洋、葛綽瑤以及鍾卓穎；《夏の競技》主持代表駱振偉、練美娟、陳子豐、鄭伊琪、溫湯馬仕、蔡寶欣、曾贊學和張右雨，一齊為節目宣傳造勢。

ERROR成員193和鍾卓穎，MIRROR成員Frankie、陳子豐、譚凱倫亦有分別介紹主持的節目《撞鬼自駕遊》和《幫手預埋我》。



會上，一眾主持分別為自己的節目落力宣傳，希望得到觀眾熱烈支持。隨後，一眾藝人分組和小朋友大玩節目小遊戲，場面爆笑有趣。

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