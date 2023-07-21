【天降橫禍】冷氣機突從17樓墮下 台女大生等巴士慘遭砸中頭部不治

▲ 事發時姊姊急忙搶救 (影片截圖)

台灣新北市板橋區昨發生一宗恐怖奪命意外，一名22歲黃姓女大學生正在路邊等待巴士時，一部冷氣機突從高處墮下，女大學生慘被無辜「爆頭」，頭部呈大面積受傷，身旁姊姊嚇哭立即為妹妹施展急救，惜送院搶救不治。死者媽媽痛哭表示：「怎麼就這樣少一個小孩！」。

影片推介：

綜合台媒報道，事發時黃女與姊姊一起在等巴士，現場巴士站附近一幢大廈的17樓正進行冷氣機安裝工程，但冷氣機突然從高處墮下，意外砸中正在等巴士的黃女。

姊姊親睹身旁的妹妹遭受重擊，當場無生命跡象，立即幫妹妹進行心肺復甦法（CPR），直到救護人員到場接手，姊姊崩潰痛哭，陪同上救護車趕往醫院。惜黃女因傷勢過重，經搶救後宣告不治。

涉事的31歲安裝工人被警方帶回偵訊，供稱當時以為冷氣機已安裝固定好，「沒想到一鬆手，整部冷氣機就直接掉下去」，坦承疑似是螺絲未鎖好導致悲劇，目前已被警方依過失致死罪扣查。

台灣物理教師李鋒接受台媒訪問指，一般的冷氣機大約重35公斤，當它從17樓的高度墮下，在重力加速度下，砸中人時的重量可高達1,100公斤；若以一頭大象重100公斤來計算，相當於被11隻大象重砸。

黃女的父母、姊姊之後到警署，媽媽痛哭表示：「怎麼就這樣少一個小孩！」，而爸爸心痛提出兩點質疑，指出為何施工現場沒有防護措施，且大樓的牆壁臨近馬路邊，怎麼能夠讓冷氣安裝在這一面。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰羅嘉欣