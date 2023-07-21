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【慢病共治計劃】擬公開醫生收費價目供參考　藥物名冊日後擴至「三層制」涵蓋專利藥物

社會 07:00 2023/07/21

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醫務衞生局副局長李夏茵接受TOPick訪問。(林宇翔攝)

慢性疾病共同治理計劃的治療階段當中，政府建議的病人共付額參考水平為每次150元，不過醫生亦可以自由定價收費。醫務衛生局副局長李夏茵表示，醫生收費需具透明度，有可能會設立價目表，將不同醫生收費定價供市民得悉，以確保公平及可以供市民選擇。

李夏茵指，9月會邀請基層醫療名冊的醫生參與慢病計劃，估計1千個醫生參與已足夠應付需求。她表示，基層醫療名冊的醫生已由去年12月共2千700人增至3千200人，而大部分參與普通科門診公私營合作計劃的醫生均會參與新計劃，有信心有足夠家庭醫生參與。

她表示，部分市民料會跟隨現時的家庭醫生參與計劃，亦不介意該醫生「睇貴少少」。不過，局方亦會確保醫生收費具透明度，因此有可能會公開醫生收費的「價目表」，讓市民得悉「一個醫生收緊300蚊，另一個醫生收150蚊」，供市民可以選擇。

參與計劃的醫生需按照「社區藥物名冊」採購並提供藥物。李夏茵表示，社區藥物名冊中藥物數量與普通科門診公私營協作計劃相若，當中97%的藥每一粒平過一元，60%的藥每一粒平過三亳子，每名醫生限定每年可以取得一千粒藥。她指，醫生可以將藥物提供予非計劃的患者，不過局方會「睇住盤數」，確保醫生有照顧計劃的參與者。

對於有業界憂慮，藥物種類數目不足，令計劃吸引力有限。李夏茵指，將來計劃擴闊藥物名冊至三個梯隊，當中包括政府全部資助的藥物、部分資助藥物、以及由參與者自行付費的專利藥物，局方會為醫生提供指引，不同病況病人需要服食的藥物。她強調，大部分初期慢性疾病的患者需要是較簡單的藥物，不過如醫生經評估後，病人可以選擇轉藥。她指，市面上藥物種類不少，擴闊藥物名冊會一步步做。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

 

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