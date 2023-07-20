【DSE放榜】4名DSE考生每一分得來不易　正生書院校長︰我們的「超級狀元」

▲ 正生書院今年有4名DSE考生，陳兆焯校長形容他們是「我們的『超級狀元』」。（圖片來源︰陳兆焯校長facebook）

中學文憑試（DSE）已於昨日（19日）放榜，位於大嶼山芝麻灣的正生書院今年亦有4名DSE考生。校長陳兆焯在社交平台分享學生放榜後的心情與想法，形容他們是「我們的『超級狀元』」，認為他們每一分都得來不易。

最新影片︰

正生書院校長陳兆焯今日（20日）在facebook發帖，表示今年正生書院有4名畢業生，昨日DSE放榜，他們也收到成績單。他寫道︰

每年正生畢業同學都是我們的『超級狀元』，今年當年也絕不例外。

每一分都難能可貴

陳校長有感雖然學生成績單上的「1」、「1」、「2」、「2」，未必是社會定義的「好成績」，但他們經歷過成長困惑而誤入迷途後，重新出發，老師了解他們在成長和學習上的困難，都明白取得一科1分或2分的難能可貴。他為學生感到驕傲︰

同學從低谷重新起步，所得的每一分都是他們努力和堅持的結果。

他也分享了4名學生的近況和去向︰子軒正掙扎繼續就讀高級文憑抑或工作改善家境；YoYo協助家人工作；銘正從事物流行業，近日儲錢學車；柏延即將成為醫院健康助理實習。

學生離校後會面對不少挑戰和人生選擇，陳校長勉勵他們努力走人生路，也寄語其他成績未如理想的學生，「人生只有放棄與不放棄」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳