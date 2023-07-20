【中環新地標】The Henderson獲佳士得等3租戶進駐　設天幕宴會廳空中緩跑徑

▲ 中環全新商廈「The Henderson」，由國際知名的Zaha Hadid Architects設計，弧形曲線的外形設計，以洋紫荊含苞待放的形態作為設計靈感。 （恒地設計圖片）

近期討論度甚高的中環新地標、恒基地產旗下甲級商廈「The Henderson」正在招租，由國際知名的扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，弧形曲線的外形設計，以洋紫荊含苞待放的形態作為設計靈感。恒地表示，不少國際及內地企業都甚有興趣，至今已有3個租戶落實租用，包括將亞太區總部遷至上址的拍賣行「佳士得」（Christie's）將租用其中4層。而這幢全新甲級商廈設有緩跑徑的空中花園，頂樓更有玻璃天幕大型宴會廳，可辦公司活動及婚宴，成為話題之作。據了解，今年底取得入伙紙，可以交吉，屆時租戶可以裝修，料首批租戶明年第二季進駐。

位處中環核心商業區，近年少有全新甲級商廈落成，對正遮打花園的The Henderson，獨特外形成為城中話題，其曲線玲瓏的設計，網民有讚亦有彈。恒地指出，大廈由國際知名的Zaha Hadid Architects設計，其他建築作品包括香港理工大學創新樓、韓國東大門設計廣場和澳門摩珀斯Morpheus酒店等。

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The Henderson是該建築事務所在香港的首個商業建築設計項目，特別採用大量曲面玻璃幕牆，呈現洋紫荊含苞待放的形態，希望成為中環「地標中的地標」。據了解，採用高度強化及加厚的玻璃幕牆，更經測試可抵禦颱風吹襲，且不易破碎，減少對租客及途人的影響。

據介紹，The Henderson樓高36層，地下及3樓都有接待處，由港鐵中環站步行經天橋直達，亦設有5層地下停車場。大廈有1間咖啡店、5樓有西餐廳，而22樓設有緩跑徑的空中花園，但只供該處上班的租客使用，不對外開放；而頂層為玻璃天幕宴會廳，可租用作舉辦活動，或30圍筵席。

佳士得亞太總部進駐

恒地指，至今已接觸不少潛力租客，舉行300多場簡介會，反應正面。現時拍賣行「佳士得」已落實租用4層寫字樓，並將其亞太區總部搬到The Henderson，更設立首個香港的常設拍賣中心和藝廊，日後一站式舉行拍賣活動。另外國際投資公司凱雷（Carlyle）及旗下的附屬公司，包括阿爾卑斯投資合夥有限公司（AlpInvestPartners Limited）亦將租用約2萬平方呎辦公室樓面。據外媒消息指，加拿大退休金計劃投資委員會（CPPIB）亦將租用2層，合共約2.8萬方呎。

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The Henderson已取得本地及內地多個綠色建築認證，包括BEAM Plus、LEED等，而大廈更採用多項環保實時監測，做到節能減碳。

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記者：吳雋妍