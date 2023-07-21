【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標

▲ 馬鞍山靈糧小學小六的劉晨瑄考入聖保羅男女中學。

有目標才有機會達成，向著標竿直跑奮鬥。馬鞍山靈糧小學小六的劉晨瑄品學兼優，可說是文武全才，考入直資名校聖保羅男女中學，該校日前中學文憑試（DSE）放榜，才剛誕生兩名超級狀元。準備升中一的晨瑄已為自己立下另一個目標，就是將來入讀「神級學府」英國劍橋大學醫學院。

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挑戰跨區傳統名校

升中選校之初，晨瑄原打算報考沙田區或九龍區英中，但在她小四時，班主任張老師認為她有能力考跨區名校，鼓勵她一試，自此她便朝著這個目標進發。加上她有一位就讀聖保羅男女中學的網球班同學，跟她說該校資源豐富，她因而開始認識這間港島區名校，並逐步了解其教學特色，成為她心儀的中學。

▲ 劉晨瑄挑戰跨區名校，終考入直資的聖保羅男女中學。（黃建輝攝）

聖保羅男女中學是本港數一數二的傳統名校，晨瑄一度覺得自己沒法考上，但馬鞍山靈糧小學胡俊秋校長不時鼓勵學生要突破自己，她想起校長這句話才有信心，也抱著一試無妨的心態去挑戰。為了考入聖保羅男女中學，她利用小五升小六的暑假提升英語水平，例如外籍英語老師學習英文。

晨瑄的成績一直名列前茅，自小四起都考全級第一名，除了小六一次失手得第二名。她各科成績優異，尤其喜歡英文科，靠閱讀提升英語能力。訪問當日她的背包中就放了一本《哈里波特》英文版，方便隨時閱讀。

回想小學的學習生涯，晨瑄有感這幾年學習最困難的是疫情時，由面授模式轉為網上學習，她最初並不適應，幸在老師的幫助下慢慢應付到。她平日學習會寫筆記，考試前盡全力溫習，「讀書要保持尋根究底的精神，遇到不明白就主動去問老師」，這是她一貫的虛心求學態度。

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文武皆精全方位發展

性格開朗外向的晨瑄文武皆精，除了學術活動外，她是校內田徑隊及合唱團成員，並擔任學生會副會長，私下還會彈鋼琴、跳芭蕾舞及爵士舞、划獨木舟、玩滑浪風帆、游泳等，興趣廣泛。她感謝學校給予她很多資源和機會，父母亦讓她有很大的自由度，選擇自己喜歡的東西，從而發掘個人興趣。她分享︰

最緊要自律，好好分配時間。課餘時間多參與課外活動，不但能增廣見聞，還可以減壓。

馬鞍山靈糧小學30周年校慶音樂劇《F.H.L.奇異旅程》於上月完成，由選角到正式演出歷時一年半，晨瑄在三百多人中脫穎而出，成為音樂劇的女主角。這齣音樂劇以粵語和英語雙語演出，她覺得最難是要記大量台詞。除了擔綱演出外，她還參與了學校開設的劇本編寫班，在編劇的指導下與同學一起創作音樂劇內容。

▲ 晨瑄（左）演出馬鞍山靈糧小學30周年校慶音樂劇。（受訪者提供）

晨瑄是家中的大家姐，下有兩名弟弟，同讀馬鞍山靈糧小學，分別升小三和升小一。她自小較獨立，自理能力高，管理自己外，也會幫忙照顧弟弟。晨瑄9月新學年升讀中一，由馬鞍山往返位於港島中半山的聖保羅男女中學上學，每日車程約三小時，她笑說︰

媽媽經常跟我說，一間好的學校是不會受到距離的限制。

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聖保羅男女中學四科面試

去年12月晨瑄接受聖保羅男女中學的學科面試，分為中文、英文、數學和科學共四科考核。中文科方面，她要用普通話朗讀文章的其中一段，英文科朗讀文章時則需加上當中缺少的字詞。她指數學科包括解方程，至於科學科其中一個問題是「為何水在高源地方會滾得較快」。

她自覺面試夠淡定，表現得不俗，即使不懂也努力嘗試，答錯了問老師可否再給一次機會，老師亦欣然讓她再試。今年2月，她驚喜收到聖保羅男女中學的取錄通知。她定下升中的目標︰

好好珍惜每一個學習機會，以及學校給予的資源，與同學好好相處，學習他們的優點。

晨瑄更以考入英國劍橋大學醫學院為長遠目標，她自小四已立定志向，對生物科及醫學有興趣，希望挑戰這間「神級學府」。

▲ 馬鞍山靈糧小學胡俊秋校長（右）鼓勵學生要突破自己。（黃建輝攝）

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記者︰駱秀玲