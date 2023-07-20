【青年宿舍】華置深水埗酒店轉青年宿舍　甘比兒子命名「仲學舍」84宿位平均月租3000元

▲ 深水埗「仲學舍」將提供84個宿位。（「仲學舍」網站圖片）

民政及青年事務局今日（20日）宣布，批出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」第3個項目，獲批青年宿舍位於深水埗，為計劃下首個九龍區項目，整幢物業共有42間房間，可提供最多84個宿位，每宿位平均租金約3,000元。

最新獲批青年宿舍位於深水埗鴨寮街86及88號，由劉葉淑婉紀念慈善基金有限公司與華人置業集團合作推出，將以富商劉鑾雄（大劉）與華置行政總裁陳凱韻（甘比）兒子命名的「仲學舍」名義營運。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

民青局指，仲學舍位處九龍中心點，交通便利且鄰近當區的社區配套設施及「文青區」，能配合青年租戶各方面的生活所需。局方亦指，項目特色包括向青年租戶提供各種自我增值、服務社群、文化交流等的工作坊及活動，不但能協助青年進行生涯規劃，擴闊其視野及增進個人發展，亦可加深他們對國家及世界的了解。局方正繼續和理念一致的非政府機構及相關持份者合作，希望盡快落實下一個資助計劃的項目。

據仲學舍網頁介紹，宿舍提供2款四正實用的標準房間，每間房提供2個宿位，平均租金約為每宿位3,000元，租金已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費。

網頁又形容，宿舍座落深水埗的優越位置，交通方便，鄰近充滿主題咖啡店和特色小店的「文青街」、售賣價廉物美電子產品的「電子街」、以及提供運動設施的楓樹街遊樂場，「讓住客輕鬆品嘗雅致料理及獲得各種生活所需」。

合資格一人申請者，可選擇與另一位同性別的一人申請者共享房間，或支付雙倍租金入住二人單位；二人申請則可同時入住同一個二人單位。網頁形容房間設計時尚簡約，易於清理布置，光線充足，帶來明亮的室內環境，並設有免費無線上網服務及獨立衛浴設備。部分申請資格如下（詳情可參考官網：

為香港永久性居民

於截止申請日期當日，年滿18但未滿31歲

為在職人士，全職／兼職／自僱均可，惟全日制學生不合資格

符合青年宿舍計劃的收入水平及總資產淨值上限：

一人申請者的收入水平，不得超過18至30歲就業人士每月就業收入的第75百份值（現時數據為26,000港元），二人申請者的收入水平，不得超過一人申請者的一倍

一人申請者和二人申請者的總資產淨值分別不得超過39萬港元及78萬港元

一人申請者的收入水平，不得超過18至30歲就業人士每月就業收入的第75百份值（現時數據為26,000港元），二人申請者的收入水平，不得超過一人申請者的一倍 一人申請者和二人申請者的總資產淨值分別不得超過39萬港元及78萬港元 不擁有任何在香港的住宅物業

如果是公屋住戶，不會因為入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉房屋空置

沒有曾經居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過3年

網頁亦指，宿舍2樓另設寬敞的共享空間，歡迎住客及其訪客自由使用，形容基本設備一應俱全，包括大型電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐、餐桌、洗衣機、洗手間、免費無線上網服務及多款益智桌上遊戲等，住客亦可在該處參加定期舉辦的工作坊及講座。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此外，仲學舍以「家」作為標誌，網頁指當中包括由大至小4個「J」字，分別代表劉鑾雄（Joseph）及其中3名子女，包括劉秀樺（Josephine）、劉仲學（Joseph）及劉秀兒（Josie），並指「J」字形似雨傘柄，「恰好反映仲學舍的初衷——希望為有需要人士遮風擋雨及給予保護」，希望透過仲學舍支援香港青年，提供獨立生活空間，「擺脫住屋煩惱全力拼搏，開創美好人生」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅