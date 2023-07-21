【IB放榜】IB放榜後升學部署策略　專家提醒英國大學一個收生關鍵

▲ 聖保羅男女中學今年誕生2名IB狀元及11名榜眼。（陳靜儀攝）

全港今年只有23名狀元，少於往年的93名香港狀元，顯示香港國際學校的評分標準漸趨保守，許多學生的成績可能落後預期。以下我將分享IB放榜後的升學策略。

首先，根據自己的分數檢視各大學的條件要求。一般IB學生在IB公開考試前已經知道大學的分數要求，即是我們經常說的條件取錄。舉例來說，若你考了37分，英國某校要求IB 40分，加拿大的則是37分，這時你應考量哪一所大學更適合將來的發展，以及費用差異。當然，若能進入香港大學，四年學費僅約40餘萬港元，遠低於出國留學一年需100至200萬港元的費用。

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其次，若分數僅略遜色，不在預期之內，可以嘗試發信給大學教授個別申請。教授有時可規避中央電腦系統直接收生。另外，可以申訴內部考核如TOK、EE、IA的分數。這些學校作業相對公開考試有更多改善空間，分數提升後可達標。

最後，英國大學的Clearing最後收生系統是IB學生的其中一個希望。7至8月開放申請，一些剩餘學額未滿的大學會招收Clearing學生。儘管進入不到心儀學校和學系，但仍值得最後嘗試其他大學的學科。比較常見的就是專業學科，例如學生達不到London School of Econmics的法律系成績要求，可以退而求其次，考慮二線的大學法律系也未嘗不是一個方法。

IB的路漫漫其修遠兮，放榜只是個開始。通過明智選校和積極求助，定能開啟嶄新未來。共勉之!

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載

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