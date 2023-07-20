【地區治理】3000名小學生9月起可留校接受託管　長者第四季可在18個大型公園借傘

▲ 地區治理專組第一次會議。（政府新聞處圖片）

為跟進落實「地區治理領導委員會」五個重點地區議題所確立的項目，由政務司副司長卓永興擔任主席的「地區治理專組」今日召開首次會議，討論有關實施細節及時間表，詳情包括︰

9月擴大課後託管

由社會福利署推行的「在校課後託管服務試行計劃」，目標在今年9月推行第一期計劃，讓有需要的小學學童課後留校接受託管和學習支援，合共為50所小學合共提供上限3 000個受託名額。

教育局亦開始在「劏房」戶較集中的地區，包括九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青和荃灣，物色有較多弱勢社群或來自單親家庭等目標學生的小學。

增設長者健身設施

專組目標於本年度，率先在12個康樂場地增設適合長者的健身設施，以及於今年第四季試行在全港18個大型公園為有需要長者提供雨傘借用服務。又計劃在今年底前，以荃灣和南區的「關愛隊」作試點，通過家訪辨識有需要的隱蔽長者和照顧者，並轉介至社署和社福單位跟進支援。



利用組裝合成加快翻新街市攤檔

目標改善約30個場地廁所的硬件及清潔服務；對攤檔擴展營業範圍等違規行為加強執管；以及試行在港島、九龍和新界的合適場地利用「組裝合成」及「裝配式建築」加快翻新街市攤檔。



食環署亦會多管齊下加強防治鼠患，包括強化夜間防治鼠患流動隊；積極採用新型偵測和滅鼠技術；聯同相關部門推動各界合力滅鼠等。



警方加強巡邏罪案黑點



警方會進一步提升巡查覆蓋面、執法力度和可見性，按風險評估及地區情報，加強在罪案黑點和高人流等地點巡邏和加裝閉路電視。海關亦會加大力度打擊私煙、侵權罪行和不良營商手法，包括在旅客購物熱點和水客活躍地區進行巡查。



擴大重鋪行人路路面

路政署會擴大重鋪行人路路面，目標於今年底前，於全港合共20段公共行人路開展工程。並於明年底前，在總共100個地點安裝投射紅光的新型輔助行人過路裝置。



此外，專組檢視了慶祝特區成立26周年展示宣傳品的經驗，就慶祝中華人民共和國成立74周年的相關安排指示各部門作好準備。



卓永興指，中央政府高度重視特區完善地區治理的工作。他促請各部門積極跟進相關工作，向社會各方展示香港公務員團隊的為民心和高效卓越，致力增加市民的獲得感和幸福感。

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責任編輯：趙居逸