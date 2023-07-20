【周末好去處】道地X-CHA舉辦體驗館　三大打卡位了解腸健康

▲ X-CHA極茶空降利東街。

道地X-CHA極茶將於7月22日至8月6日在利東街中庭舉辦全港首個[極]致體驗館，與⾮牟利機構MNHD ⾹港醫療護理發展協會合作，以腸胃健康為題，向兒童/⻘少年講解益⽣菌、益生元、後生元與腸道健康對預防有關疾病的幫助，市民透過互動遊戲讓人了解腸道世界。

當中3米高巨型充氣X-CHA極茶空降利東街，介紹添加了益生元及後生元L-137的茶飲。公眾亦可以免費參與由合作非牟利機構MNHD舉辦有關健康的講座，完成後可即場免費體驗茶飲！

而由本港知名漫畫家Man僧設計原創動畫「極茶特工」⻆⾊，帶領⼤家認識及感受新茶飲的「味」⼒，透過現場裝飾讓⼤眾了解更多新茶飲的好處，帶來[極]致體驗。

場地裝飾以⽔管及X-CHA樽⾝為主題，使⽤新茶飲包裝的綠⾊及橙⾊作為主題⾊，模擬腸道狀況和突出產品，增加玩味感和記憶點，⽔管設計上有多個位置介紹X-CHA資訊及動畫⻆⾊，增加商品及相關宣傳物的曝光機會。

放置巨型3⽶⾼的充氣X-CHA煎茶的飲品樽，以圓管模仿腸道造型，延伸成⼀個 7⽶闊 x 2.4⽶⾼的體驗[管]，管內掛上益⽣元及後生元L-137裝飾，體驗[管]主要為影相打卡區。

另設置「極茶急急棒」遊戲，玩家手持道地X-CHA極茶通過模擬腸道的迷宮，成功完成遊戲，即可獲得[極茶特工]角色限量禮物。遊戲起點處放置巨型3⽶⾼充氣X-CHA單叢烏龍的飲品樽，旁邊亦會放置道地X-CHA極茶資訊。

道地X-CHA極茶[極]致體驗館 X-CHA Mission

日期：2023年 7 月 22 日至 8月 6 日

時間：中午12時至 7時

地點：利東街中庭

記者：Eric