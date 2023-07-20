許廷鏗拍廣告重拾童年足球夢　新歌送給識於微時好友欣宜

▲ 許廷鏗接拍新廣告。

許廷鏗(Alfred)最近推出新歌《微時 TIMELY》，由好友鄧小巧作曲兼填詞，Alfred直言想把這歌送給所有識於微時的朋友，包括鄭欣宜及林欣彤。

Alfred最近亦非常忙碌，推出新歌以外，又再為合作無間的啤酒拍廣告。

今次廣告他大顯身手表演足球技術，讓不少歌迷驚喜發現原來官仔骨骨的他，充滿運動細胞。Alfred當日踢波需要用腳長時間控球，又用較剪腳踢花式，久沒有踢波的他笑言好驚，但埋位才發覺原來只是自己擔心過份緊張，波一上腳記憶馬上回來，不需NG 已經踢到，令導演收貨。

Alfred笑言：「以前在大學都有踢U TEAM ，成為足球員是我細個其中一個願望，畢竟我爸爸也是足球教練，哥哥都踢得好叻，細個跟住他們在足球上留下不少腳毛同足印，不過後來就放棄足球夢，做了歌手，未入行前，代表大學踢HALL TEAM ， 那時未參加歌唱比賽，在學校都有好多人支持嗌我，諗番都可以用風頭幾一時無兩來形容，哈哈。今日拍廣告又要我踢波，令到我所有兒時回憶返晒黎，希望冇失禮老竇啦。」

▲ 再騷球技。

新歌《微時 TIMELY》內容講及友情，問到有沒有如相約好朋友把酒談心傾訴？Alfred 說：「梗係有，夜半講幾句好過藥水，修補些心碎，不安的思緒漸散去......最開心是同朋友一齊把酒談心，傾談內容就唔好講啦，但每次都好開心，雖然有時她們會好衰將我醉醉地個樣放上IG story，哈哈。」

Alfred又透露最近自己YouTube channel 節目「鏗gry廚房」會再添食第二季，到時會邀請更多好朋友上節目。「食我煮嘅美食兼把酒談天。有咩朋友會出現，大家留意住啦。」