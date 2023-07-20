  • 30°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 21:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

許廷鏗拍廣告重拾童年足球夢　新歌送給識於微時好友欣宜

娛樂 20:56 2023/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

許廷鏗接拍新廣告。

許廷鏗(Alfred)最近推出新歌《微時 TIMELY》，由好友鄧小巧作曲兼填詞，Alfred直言想把這歌送給所有識於微時的朋友，包括鄭欣宜及林欣彤。

Alfred最近亦非常忙碌，推出新歌以外，又再為合作無間的啤酒拍廣告。

今次廣告他大顯身手表演足球技術，讓不少歌迷驚喜發現原來官仔骨骨的他，充滿運動細胞。Alfred當日踢波需要用腳長時間控球，又用較剪腳踢花式，久沒有踢波的他笑言好驚，但埋位才發覺原來只是自己擔心過份緊張，波一上腳記憶馬上回來，不需NG 已經踢到，令導演收貨。

Alfred笑言：「以前在大學都有踢U TEAM ，成為足球員是我細個其中一個願望，畢竟我爸爸也是足球教練，哥哥都踢得好叻，細個跟住他們在足球上留下不少腳毛同足印，不過後來就放棄足球夢，做了歌手，未入行前，代表大學踢HALL TEAM ， 那時未參加歌唱比賽，在學校都有好多人支持嗌我，諗番都可以用風頭幾一時無兩來形容，哈哈。今日拍廣告又要我踢波，令到我所有兒時回憶返晒黎，希望冇失禮老竇啦。」

再騷球技。

新歌《微時 TIMELY》內容講及友情，問到有沒有如相約好朋友把酒談心傾訴？Alfred 說：「梗係有，夜半講幾句好過藥水，修補些心碎，不安的思緒漸散去......最開心是同朋友一齊把酒談心，傾談內容就唔好講啦，但每次都好開心，雖然有時她們會好衰將我醉醉地個樣放上IG story，哈哈。」

Alfred又透露最近自己YouTube channel 節目「鏗gry廚房」會再添食第二季，到時會邀請更多好朋友上節目。「食我煮嘅美食兼把酒談天。有咩朋友會出現，大家留意住啦。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【離巢星夢】胡鴻鈞《巨聲2》入行雙棲發展　被指去年與蔡思貝地下情告終
14:22 2023/03/01
【離巢星夢】胡鴻鈞《巨聲2》入行雙棲發展　被指去年與蔡思貝地下情告終
【CHILL CLUB】保錡讚粉絲用「大聲公」有創意　許廷鏗直言想挑戰做唱作歌手
19:45 2023/03/28
【CHILL CLUB】保錡讚粉絲用「大聲公」有創意　許廷鏗直言想挑戰做唱作歌手
【little girl】黃斯琪憑《全民造星IV》彈起　CK感謝許廷鏗相助單飛出歌示愛
20:53 2023/04/04
【little girl】黃斯琪憑《全民造星IV》彈起　CK感謝許廷鏗相助單飛出歌示愛

你可能感興趣

【離巢星夢】胡鴻鈞《巨聲2》入行雙棲發展　被指去年與蔡思貝地下情告終
14:22 2023/03/01
【離巢星夢】胡鴻鈞《巨聲2》入行雙棲發展　被指去年與蔡思貝地下情告終
【CHILL CLUB】保錡讚粉絲用「大聲公」有創意　許廷鏗直言想挑戰做唱作歌手
19:45 2023/03/28
【CHILL CLUB】保錡讚粉絲用「大聲公」有創意　許廷鏗直言想挑戰做唱作歌手
【little girl】黃斯琪憑《全民造星IV》彈起　CK感謝許廷鏗相助單飛出歌示愛
20:53 2023/04/04
【little girl】黃斯琪憑《全民造星IV》彈起　CK感謝許廷鏗相助單飛出歌示愛
許廷鏗 鄭欣宜 鄧小巧 林欣彤 廣告

最高瀏覽

【天氣報告】泰利過後又打風？　四大電腦模式預測下周打風機會
今日 09:55
【天氣報告】泰利過後又打風？　四大電腦模式預測下周打風機會
【腦中風】男子飲綠豆沙隔天睡醒腦中風　醫生揭秘箇中原因【附中風先兆】
17:10 2023/07/19
【腦中風】男子飲綠豆沙隔天睡醒腦中風　醫生揭秘箇中原因【附中風先兆】
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元
15:24 2023/07/19
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元