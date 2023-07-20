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【書展活動】馬會攤位主打親子活動　積極發問即可又玩又拎

社會 22:19 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

一眾家長帶同子女到香港賽馬會慈善信託基金位於會展 3E 廳大堂的大 型展覽攤位玩遊戲、贏禮品。（馬會圖片）

一連七日的書展於周三開幕，香港賽馬會慈善信託基金位於會展3E廳大堂的大型展覽攤位，以「每個問題 啟發創意」為題， 除展示馬會策劃及捐助推行的部分項目外，攤位更設有4個精彩互動遊戲，包括：動手搵蝴蝶、創意填色讓創作成真、情緒對對碰、用運算思維逐步解難；希望透過遊戲，激發小朋友的好奇心，讓他們盡情發問，發揮創意。

家長亦可以和小朋友去攤位一同探索，一起問「點解」。 完成所有遊戲收集4隻蝴蝶印章，小朋友可以免費扭蛋一次，換領限量版神秘禮物之餘，更會獲贈閃閃最新的故事書－《閃閃去冒險》， 看看閃閃和他一眾 Mr. Men Little Miss 朋友仔冒險期間發生的趣事。

為了鼓勵小朋友積極發問，他們只要向攤位的工作人員問一條問題， 會隨機獲贈閃閃和他的 Mr. Men Little Miss 朋友仔貼紙。

香港賽馬會慈善信託基金聯乘天星小輪的「好奇探索號」亦於周三 （19 日）正式啟航，穿梭維港兩岸，讓乘客與船上的閃閃和他的 Mr.Men Little Miss 朋友仔「打卡」合照，鼓勵大家保持好奇心探索世界。

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記者：陳梓蔚

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