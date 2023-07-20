【書展】習思想學習綱要繁體版首發　議員：體現中央重視香港

▲ 《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要（2023年版）》繁體版首發儀式。(政府新聞處圖片)

《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要（2023年版）》及4本系統記述國家主席習近平地方工作經歷圖書繁體版，昨日在書展舉行新書首發儀式。民建聯立法會議員葛珮帆認為，是中央重視香港、關愛香港的表現，新書的發行，為香港和海外讀者原汁原味了解習近平新時代中國特色社會主義思想提供了權威讀本，也是海內外研究者掌握習近平思想的重要文獻。

她指，這五部圖書系統闡述了習近平新時代中國特色社會主義思想的思想精髓和核心要義，全面記述了習近平主席長達 25 年的地方工作實踐，對於進入「由治及興」關鍵階段的香港，具有重要的指引作用。她認為，學習習近平的思想成果，不但有助香港社會認識國家的指導思想，而且對香港各界經濟民生發展，特區政府提升治理能力，香港與國家共同應對內外風險，都有重要的借鏡作用。

葛珮帆引述中聯辦主任鄭雁雄在儀式致辭時強調，「我們要從中讀出期許、讀出信心、讀出擔當，全力推動香港由治及興、在新時代新征程實現更大作為，讓香港同胞同祖國人民共擔歷史責任、共享偉大榮光。」

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責任編輯：區綽彥