【麥樂雞40周年】麥當勞推麥樂雞40周年西九藝術展　贏網上遊戲送一年免費麥樂雞餐

▲ 香港麥當勞於 7 月 29 日至 8 月 20 日期間在西九文化區藝術展亭打造全港首個麥樂雞 主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」（香港麥當勞提供）

麥當勞今日（20日）表示，麥樂雞已陪伴港人40年，並宣布將聯同5位國際知名當代藝術家，攜手呈獻首個以麥樂雞為主題的沉浸式當代藝術展覽「Coach McNugget Art World」。另外，市民可由今晚10點至8月28日，登入網站大玩一連串以麥樂雞為主題的趣味小遊戲，成功挑戰全部關卡的參加者更有機會獲得終極大獎「免費食365日麥樂雞」。

為慶祝麥樂雞推出40周年，香港麥當勞聯乘多界別創作總監Kevin Poon，在西九文化區藝術展亭，打造首個以麥樂雞為主題的沉浸式當代藝術展覽「Coach McNugget Art World」，以「Please Share」為主題帶來5位當代藝術家作品，展示慈善創作的20件全新作品。展期由7月29日至8月20日，門票20元，並即日起網上公開發售。

香港麥當勞表示，是次展覽中會重新呈現麥樂雞經典代表人物－－Coach McNugget，它是1983年麥當勞推出麥樂雞時，所創作的代表人物，另外亦有代表4款不同形狀的麥樂雞成員，分別為Ball、Bell、Bone 和 Boot，組成Team McNuggets®。5位當代藝術家將為其換上新形象，包括設計Team McNuggets®的美籍韓裔藝術家 VANDYTHEPINK、來自英國的著名童趣風格藝術家 Jon Burgerman、美國街頭藝術家 UFO907、擅用傳統「韓紙」創作的韓國燈飾雕 塑藝術家 Gyuhan Lee，以及來自荷蘭的數碼藝術家FrankNitty3000。

觀眾參觀展覽時，可先走入「時光隧道」，了解麥樂雞小故事，欣賞共 20 件作品，包括畫作、立體展品及互動數碼裝置；大家亦可即場發揮創意，為麥樂雞設計全新形狀，大會有機會將作品上載至元宇宙；甚至將Team McNuggets®鐳射紋身貼在身上，讓身體變成流動藝術展廳。觀賞展覽的同時，大家可以走出展區外，與巨型麥樂雞盒及 Team McNuggets®互動打卡；同時亦可透過是次主題的 IG Filter，於社交平台上分享麥樂雞帶來的歡樂回憶。

香港麥當勞亦宣布，首度夥拍The Sandbox，於元宇宙平台虛擬土地上建設全新「McNuggets® Land」，並建立首個麥當勞主題遊戲體驗。由今晚10點起至8月28日，大眾可免費登入 「McNuggets® Land」，參與不同互動虛擬體驗，包括「模擬職場體驗」擔任送餐員、於虛擬藝術展覽廳完成任務，以及玩多個以麥樂雞為主題的小遊戲等，成功挑戰全部關卡的參加者，有機會獲得終極大獎「免費食 365 日麥樂雞」（每日可於香港麥當勞兌換6件「麥樂雞」超值套餐一份）。

另外，藝術家 VANDYTHEPINK 更特意為是次展覽設計多款限量發售精品，包括可Team McNuggets®造型公仔、T恤、Cap 帽、襪、Tote bag 和文件夾。有關精品只於場內 Team McNuggets®期間限定攤位限量發售，售賣精品所得之款項將扣除必要支出後撥歸「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，精品數量有限，售完即止。

麥樂雞®40 週年沉浸式當代藝術展覽 「Coach McNugget Art World」詳情：

日期：2023 年 7 月 29 日（星期六）至 8 月 20 日（星期日）

時間：上午 10 時至下午 10 時（共分 12 節進行，每節 1 小時）

地點：西九文化區藝術展亭

電子門票發售日期：即日起網上公開發售，先到先得，額滿即止

價格：20元（售賣門券所得之款項將撥捐「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」）

「McNuggets® Land」詳情：

遊戲開放日期：2023年7月20日晚上10點至8月28日

網址： https://tsbga.me/McNuggetsLandPR

參加方法：參加者只需於 2023 年 7 月 20 日晚上 10 時起，以桌上電腦登入有關網站，並輸入電郵地址即可完成線上登記和參與活動。

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責任編輯：李芷玲