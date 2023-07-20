【關愛基層】陳勇、陳恒鑌、郭玲麗合開地辦　陳國基：與3人探劏房戶時堅定解決跨代貧窮決心

▲ 陳勇、陳恒濱、郭玲麗地區辦事處今日開幕。（民建聯供圖）

民建聯立法會議員陳勇、陳恒鑌、郭玲麗的葵青地區辦事處今日下午舉行開幕禮，多位高官出席開幕式。政務司司長陳國基在致辭中表示，回想去年8月和三位議員一起在地區探訪劏房戶，從中堅定了政府解決跨代貧窮的決心，因此創立「共創明『Teen』」計劃，致力幫助跨代貧窮家庭、尤其是青少年向上流。

民建聯主席李慧琼則分享，近日立法會議員福建考察團見聞，如居福建港人退休後享受「福建計劃」；華僑大學有很多年輕港人求學；福建歡迎經商商人合作等。她指，立法會議員休會不休假，期望市民提出更多建議助力香港融入國家發展大局。

陳勇在致辭時，感謝陳國基及特區政府對地區工作的支持，包括去年探訪葵青地區劏房家庭，以及對關愛隊的支持。

中聯辦新界工作部副部長李功勛、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮、原港區全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗、新界社團聯會理事長譚鎮國、香港佛教聯合會會長釋寬運法師等300人出席開幕禮。

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責任編輯：趙居逸