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【明星瓷婚】甄子丹汪詩詩結婚20周年　意大利科莫湖補辦婚禮慶祝

娛樂 08:19 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

二人出名圈中模範夫妻(甄子丹微博)

甄子丹與汪詩詩一向是圈中模範夫妻，二人於2003年結婚，並育有一對仔女。20年過後，事業婚姻兩得意的甄子丹，一家四口生活幸福。適逢今年結婚20年，甄子丹決定向太太「補償」，選擇太太喜歡的意大利科莫湖邊補派盛大婚禮。

甄子丹昨天(20/7)在社交媒體上載婚禮相片，可見婚宴很盛大，還出動名車及遊艇，十分奢華。汪詩詩穿上一襲高貴的婚紗，明艷照人。

今次婚禮除了有二人的親朋戚友出席外，圈中好位好友也到場觀，包括呂良偉夫婦、王晶夫婦、蘇永康夫婦、蔡一智夫婦及張玉珊等。

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甄子丹在微博寫下心聲：

時間總是在不知不覺間飛過，與親愛的老婆汪詩詩竟已攜手走過20年的時光。感謝有愛、善良溫柔的你陪我一路走過來，一直是我最堅強的後盾。我忙著工作時，有你幫我統籌好公司的一切，我閒下來時，你帶著我到處跟朋友聚會散散心。

今年是我們結婚20週年，在你喜歡的科莫湖補辦我們的婚禮，並邀請到各位親友到場見證、慶祝與相聚。感謝線上線下各位朋友的祝福，我們都收到了，辛苦老婆未來繼續「管管」我。

記者：招美寶

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