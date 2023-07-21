藝薈金沙　盛夏綻放　澳門金沙度假區呈獻精彩藝文活動及非凡禮遇　旅享不一樣的夏日時光：樂享住宿套票、體驗澳門teamLab超自然空間、欣賞經典粵劇《帝女花》等藝文盛事

今個夏天，澳門金沙度假區以一系列精彩的藝文盛宴，以及餐饗、時尚及住宿體驗，多角度呈現旅途上的藝術之美；配合一連串的豐富禮遇，為喜愛藝術和不同年齡層的賓客打造難忘的仲夏假期。豐富的藝文項目包括澳門teamLab超自然空間的全新藝術作品、以當代手法演繹的中式經典粵劇《帝女花》、雅諾斯卡樂團 (Janoska Ensemble) 帶來糅合多種音樂元素的即興西方古典樂演奏等。此外，賓客可於度假區特色餐廳品嚐夏季時令菜式，透過仲夏購物住宿禮遇盡享購物之樂；藉藝術的不同樣貌，讓賓客旅享不一樣的夏日時光。



沉浸式互動藝術體驗



澳門teamLab超自然空間推出全新藝術作品空間，讓五感沉浸於互動藝術的魅力，當中包括由超過8,000朵蘭花構建而成的互動花園「漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」、靜靜地漂浮在空間正中並不斷變幻的「無相之雲，雕塑與生命之間」和茶碗中不斷綻放花朵的「EN TEA HOUSE」(茶屋）。如欲了解更多訊息及購買門票，請瀏覽 https://tc.sandsresortsmacao.com/macau-shows/teamlab.html。

▲ teamLab

漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體2015, Interactive Kinetic Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi

© teamLab

現場表演 視聽盛宴



今夏，「金沙中國表演藝術計劃」重磅呈獻兩個不容錯過的節目，以精彩表演為遊澳旅程增添藝術氣息；充分利用公司旗下世界級的文化藝術表演場地，引入國家級及達國際水平的表演藝術項目。

粵劇藝術瑰寶《帝女花》65周年澳門巡演 2023將於7月28 日至 30日首登澳門，一連三場在澳門威尼斯人劇場精彩上演。由桃花源粵劇工作舍重塑的《帝女花》將以突破傳統框架的當代手法，為觀眾展現這部粵劇經典的獨特魅力，滿足一眾粵劇迷之外，並吸引更多年輕一代關注獲聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》的粵劇文化。劇目融合藝術與科技，採用大型移動舞台設計、投影設計、燈光設計、音樂重新設計及增補新場景，建構視與聽新體驗、美與型新層次。

另一場音樂盛宴由雅諾斯卡樂團 (Janoska Ensemble) 打造，來自維也納音樂世家的四重奏樂團將於2023年8月19日在巴黎人劇場舉行澳門首演。極具特色的雅諾斯卡樂團以融合古典、爵士、流行樂等多種音樂元素著稱的「雅諾斯卡風格」發行了多張暢銷專輯，屢獲殊榮。是次澳門站演出，雅諾斯卡樂團將會演奏最新專輯《The Big B’s》中的優美曲目，向姓名以B開頭由巴赫以至貝多芬等古典大師致敬，更為澳門觀眾編排了一首特別的曲目。

門票現正透過金光票務公開發售，如欲了解更多訊息及購買門票，請瀏覽 https://cn.cotaiticketing.com/。

▲ 《帝女花》65周年澳門巡演 2023

▲ 來自維也納的雅諾斯卡樂團

時令滋味 至臻廚藝



度假區旗下特色餐廳匠心打造一系列夏日菜單，以時令食材炮製消暑料理，喚醒味蕾。供應夏日限定菜式的餐廳包括澳門威尼斯人的喜樂日本料理、醉江南及品粵軒；澳門倫敦人的北方鳴苑、邱吉爾餐廳；澳門巴黎人的巴黎人法式餐廳、巴黎軒及御蓮宮；以及澳門金沙的金沙閣及高雅扒房。如欲了解更多訊息，請瀏覽https://tc.sandsresortsmacao.com/restaurants.html。

▲ 澳門倫敦人- 邱吉爾餐廳 夏日經典下午茶

▲ 澳門威尼斯人- 品粵軒 炎炎夏日風情

潮流文化 繽紛禮賞



時尚是文化的表達，亦是綻放藝術天賦的一種方式。透過澳門金沙購物城邦的藝薈金沙 風采盛綻推廣活動，賓客可於澳門金沙購物城邦盡享購物之樂，打造當季潮流造型，表達時尚前衛自我。即日起至8月28日，凡於威尼斯人購物中心、四季名店、巴黎人購物中心及倫敦人購物中心購物滿澳門幣8,000元或以上，即可獲贈高達澳門幣88,000元之獎賞推廣錢購物券；消費滿指定金額更可享澳門金沙度假區的尊尚住宿一晚，包括四季名薈至臻居宅式酒店住宿。如欲了解更多訊息，請瀏覽 https://tc.sandsresortsmacao.com/shopping/summer-shopping-rewards-2023.html.

▲ 遊走於澳門金沙購物城邦的850間國際品牌商店，打造夏日潮流造型，更可獲贈獎賞推廣錢購物券及尊尚住宿。

待客美學 悠然之旅



澳門金沙度假區旗下設有多間世界級酒店，賓客可於此感受非凡的待客之道及空間設計美學。以澳門倫敦人酒店為例，其室內設計由香港梁志天設計集團精心打造，經典英式元素配以精心挑選的藝術收藏品，營造畫廊一般的優雅氛圍，將倫敦精髓一一展現。

即日起至2023年9月29日，賓客可預訂全新推出的金沙盛夏住宿套票，價格由澳門幣1,454元*起。套票禮遇包括澳門倫敦人酒店、澳門威尼斯人、澳門巴黎人、澳門金沙或澳門康萊德酒店的精選客房或套房的一晚或兩晚住宿，以及度假區消費券，讓賓客隨心彈性規劃行程，如於享負盛名的精選餐廳展開一場珍饕之旅，於屢獲殊榮的水療中心放鬆身心，或體驗度假區豐富的藝文及主題娛樂選項。如欲了解更多訊息及預訂住宿套票，請瀏覽 https://tc.sandsresortsmacao.com/macau-offers/summer-hotel-package-2023.html。

▲ 預訂金沙盛夏住宿套票，入住世界級酒店並獲度假區消費券， 可於餐廳、水療中心及主題娛樂項目隨心使用。上圖攝於澳門倫敦人酒店温莎套房。

*所有價目須另加10%服務費及5%政府稅。



(特約)