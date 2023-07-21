【藝人轉型】轉當高球教練不眷戀演戲　74歲金興賢勤Keep Fit孝順枕邊人

▲ 74歲的金興賢回望過去，對演戲沒有眷戀，最大安慰是兒子成為機長。

《家變》、《奮鬥》這些70年代的經典無線劇集，對金興賢來說，都是其個人代表作。事實上，又有多少個藝訓班出來的男藝人，像其當年好兄弟周潤發「登六」後，仍然深受觀眾愛戴。因此，離開娛樂圈，喜歡運動的金興賢，以其專長的高爾夫球再譜寫自己的人生。74歲回望，對演戲沒有眷戀，最大安慰是兒子成為機長。

出自無線電視第一期藝員訓練班（1972年）的金興賢，為何與第三期的周潤發拉上關係呢？緣於《奮鬥》一劇，兩人飾演好兄弟，及後又與杜琪峰及周潤發合力創立藝進同學會，教返兩招追女仔自然不過。

「當時我30歲，發仔24歲左右，我們在TVB餐廳，見到一班dancers入來，有一個高大、身形好靚的女仔，他就叫我去追啦，這個正！之後我們真的拍拖、結婚。」金興賢記得那些年，周潤發與陳玉蓮，金興賢和錢幼玲（第一任太太）經常去發仔家裏吃飯、又行沙灘，但已成往事，因為金興賢這段婚姻只是維持了10年，但有一兒子，今天已是飛機師了。

▲ 除了《家變》和《奮鬥》外，他也曾受鍾景輝邀請去了亞視，拍了《霍東閣》、《四大名捕》及《萍蹤俠影錄》等，而在無線近年的劇集，包括有收視高開的《大鬧廣昌隆》、《天地豪情》及《刑事偵緝檔案IV》等。（攝影：黃建輝）

1988年，他又與周潤發等人一起創立藝進同學會。「事緣有一年，我們第一期至第四期訓練班的藝人搞了一個party，大家都食得好開心。

於是，有一次相約去杜琪峰屋企，周潤發住附近便叫埋他，還有宋豪輝等。」他們在籌謀創會資金如何來，計算過拍電影投資太大，於是想不如做舞台劇，結果6個人，每人,拿$6,000出來，用來租場、買外國劇本版權及作為服裝費等。

劇目是《花心大丈夫》，而導演就是鍾景輝，而演出的今天看都是粒粒巨星，包括周潤發、梁朝偉、劉嘉玲、黃日華、戚美珍、吳孟達等等。

「排戲排到一半，鍾景輝不想做了，因為綵排無一次是齊人，因為他們不是拍戲，就是拍劇，到真正演出那天才齊人，但King Sir不做又有誰做呢？」當年舞台劇上演，哄動一時，非常成功，演到半場，鍾景輝已興奮地在後台攬著演員。「我們籌到幾十萬，發仔說第一時間要先將錢還給我們6個人，然後大家平均分，不要講卡士，發仔都係咁話，演員都有可觀的酬勞。我們還有足夠的資金在九龍城買下一層樓作會址。」

▲ 30多年前認識空姐Joanna（現任太太），她與周潤發合照！（圖片：被訪者提供）

《邊緣人》獲提名最佳男配角

金興賢訓練班出來後，拍過不少劇集，最為人熟悉的其中一部是《家變》，劇中曾與汪明荃飾演的洛琳拍拖，後來成為黃愷欣的丈夫。「我的伯樂是周梁淑怡，那時候佳視開台搶人，周梁漏夜打電話給我們十多廿人，問我們走不走，不走就double人工，我說不走，加了人工，但都只有$6,000左右，過不到一萬。」後來他拍了一部電視電影（已忘記名字），做一個空手道教練為妹報仇，播出後反應好。「我被周梁召見，說我做得好好，公司開部劇《家變》預了我，就是張克倫醫生的角色。」

他也拍了不少電影，包括章國明執導的第一部電影《點指兵兵》，以及獲得金馬奬最佳導演的《邊緣人》。「我有因《邊緣人》提名最佳男配角，可惜輸了給谷峰。」

金興賢拍過不少動作片，日積月累下搞到周身傷——腰、膝頭的半月板、腳趾尾。「我有次穿著皮鞋在石仔路走，在一個廢車場要90度轉彎，結果腳趾尾痛了一痛，以為無事。但十多年後，發現腳趾尾縮了入去，腳板底還經常『起枕』會痛，要處理。」

▲ 金興賢當年與周潤發、陳玉蓮經常一起食飯、行沙灘，多年後拍攝劇集與陳玉蓮重遇。（圖片：被訪者提供）

淡出娛樂圈後，近年比較多戲份的演出，是2015年港台的《火速救兵III》。「我那時候都60幾歲，7月份拍的時候，天氣都好熱，還要入火場，他們怕我會焗死，所以找替身來代我入火場。」他說消防處處長也有來探班，還說：「金興賢你仲得，無找錯你。」拍戲雖然好玩，但金興賢有自知之明，戲份多自己應付不來，有戲份又舒服的角色很少，所以現在已沒有戲癮了。

轉戰高球舞台

愛運動的金興賢，高爾夫球、羽毛球、滑水、滑冰、騎馬樣樣皆能。「當年拍《書劍恩仇錄》，公司就找李家鼎教我們眾人騎馬。那時候未流行打golf，我和伍衛國（飾演七當家）經常去騎馬，他還入了馬會做會員，可以入去騎馬。」

90年代中開始打高爾夫球的金興賢，對這運動尤其鍾愛，後來更遠赴美國佛羅里達州考教練牌。「我花了半年時間去考牌，要考你用甚麼方法教、自己打到幾多score，還有球例等等。」

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從美國回來後，2000年他在舊機場的高爾夫球場任教。「那裏有成個海景，可惜後來政府收回做郵輪碼頭。」他又在佐敦的City Golf教了幾年，可惜場地也是被政府收回。「高爾夫球是一項很難玩的運動，我教過醫生、會計師都有同感，因為波小、球桿也小，打中sweet spot很難；而且在球場地勢有高有低，還有風向、冷熱、下雨等天氣因素影響，能夠發揮水準不容易。」

圈中人也有不少熱愛高爾夫球，如苗僑偉、秦沛、鄧梓峰、蘇智威、黎瑞恩、伍衛國及姜大偉等等，並且成立了香港藝人高爾夫協會，由金興賢擔任教練，汪明荃他也教過。「我們以前一個月有三、四次的慈善賽，好像夾錢請我們去打波咁。」

雖然金興賢熱愛運動，但人年紀大了，難免有三高，所以他也要吃血壓藥及膽固醇藥。「除了golf外，我也有做gym，還要勤力拉筋，以免肌肉流失。」歲月催人，身體健康就是「孝順枕邊人」。

▲ 雖與佘詩曼的母親稔熟，但首次見面金興賢仍然是不認得，事後感覺尷尬。（圖片：被訪者提供）

當佘詩曼冇到

話說金興賢與佘詩曼的母親Lily相熟，當年更是她結婚時的伴郎。但當佘詩曼參選港姐得到季軍後，有一次在機場開幕見到金興賢，主動上前打招呼，說知道他與父母稔熟。

「我那刻想不到她爸是姓佘，因為和Lily熟啲，而且自己很多應酬，想不到她是誰的女兒，所以只是望一望她，無理睬便走開了。兩年後，阿佘開始紅了，再問人，才知她是Lily的女兒。於是後來有機會去她家吃飯，頻說不好意思，第一次見面就無反應、無溝通就走開了。」

記者：何小雲

場地提供：安南（利園）