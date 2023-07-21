【駭人意外】大埔老婦推車買餸搭扶手梯　突向後碌跌呈「倒豎葱」

▲ 大埔老婦推車買餸搭扶手梯，突向後碌跌呈「倒豎葱」。

搭扶手電梯要小心！昨日（20日）大埔寶湖街市有老婦於乘搭扶手電梯時發生意外，該名老婦不但向後倒下，其後更碌至電梯中層位置並呈「倒豎葱」狀。雖然電梯事後自動感應已立即停止運作，但老人已不能動彈，附近市民立即發揮互助精神，有人幫忙固定傷者頭部，其他人則紛紛撐起雨傘，為老婦遮蔭。

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翁靜晶昨日（20日）於其社交平台分享事件指事發時大約下午3點半，其工人姐姐剛好目睹並拍下相關情況，據了解，身穿藍衫，拉著手推車的老婦人，當時已經去到電梯的頂部，但不知何故，老人家卻向後倒下，並發生骨牌效應，不斷往後碌。

而從翁靜晶上載的圖片及片段所見，事發後老人的衣服上沾有不少血漬，雖然手上仍握著一把迷你風扇，但卻難以動彈，只能一直呈「倒豎葱」狀，擱置於扶手電梯的中間位置。不少熱心途人雖然怕老婦頸椎受傷，未敢將老婦拉起，但亦各施其職，有人報警，有人為免老人於烈日暴曬，於是開傘遮蔭，有人則用手托著老人的頭部，防止血液湧上腦。而涉事婦人事後已被送院治理。

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責任編輯：羅嘉欣