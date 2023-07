【香港小姐】黃嘉雯被爆與大隻富二代拍拖 　多次同遊洩蜜

前港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)去年在《下流上車族》穿三點式及施濕身誘惑,成劇中焦點一幕,更令觀眾留下深刻印象。

Carmaney樣子甜美兼擁有驕人身材,當然追求者眾,自去年初她宣布跟外籍男友分手後,有報道指她原來認識富二代Jordan,二人更愛得非常甜蜜。

【香港小姐】黃嘉雯「二度發育」被懷疑僭建 Carmaney身材愈來愈好有原因【多圖】

愛得甜蜜

雖然他們為保愛苗,愛得非常低調,但從二人的生活照中已經洩蜜,今年2月Jordan生日,嘉雯親自訂造「Money蛋糕」,並拍片放上社交網,配文:「You don't ask for money, you made your own money.」另邊廂Jordan亦上載對着「Money蛋糕」許願的獨照。

而Carmaney生日的派對照中,Jordan亦有出現,更與Carmaney朋友打成一片,可見他已融入對方的朋友圈。

▲ 中間Jordan出席女友生日派對。

旅行照洩蜜

之後他們在去年11月及今年4月同遊泰國與韓國,雖然沒有合照,但各自晒出餵長頸鹿的照片,之後在嘉雯上載遊韓的照片中,身後玻璃倒影正是Jordan,明顯二人拍拖早已有跡可尋。

而且,日前Jordan在社交網的限時動態上載女方的照片,見女方穿上貼身露腰Tee,雖然他用Emoji遮了女方的頭部,但憑驕人身材已認出是Carmaney。另一張,二人更頭貼頭合照,不過Jordan同樣用Emoji遮女方的頭部,似乎想低調保護戀情。

富二代 賬戶突然「消失」

有指男友Jordan於英國University of Leeds畢業,而且住複式豪宅,家底豐厚,是一名富二代。Jordan現職方案經理,生活相當健康,熱愛運動,更經常去健身﹑行山及打籃球等,身型健碩更有40寸胸肌。

另外,原本Carmaney在社交網有追蹤Jordan,但今日發現Jordan的賬戶突然「消失」,未知是否因戀情曝光後,Jordan故意刪除賬戶。

