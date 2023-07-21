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【香港小姐】黃嘉雯被爆與大隻富二代拍拖 　多次同遊洩蜜

娛樂 10:15 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）去年在《下流上車族》穿三點式及施濕身誘惑，成劇中焦點一幕，更令觀眾留下深刻印象。

Carmaney樣子甜美兼擁有驕人身材，當然追求者眾，自去年初她宣布跟外籍男友分手後，有報道指她原來認識富二代Jordan，二人更愛得非常甜蜜。

【香港小姐】黃嘉雯「二度發育」被懷疑僭建　Carmaney身材愈來愈好有原因【多圖】

愛得甜蜜

雖然他們為保愛苗，愛得非常低調，但從二人的生活照中已經洩蜜，今年2月Jordan生日，嘉雯親自訂造「Money蛋糕」，並拍片放上社交網，配文：「You don't ask for money, you made your own money.」另邊廂Jordan亦上載對着「Money蛋糕」許願的獨照。

而Carmaney生日的派對照中，Jordan亦有出現，更與Carmaney朋友打成一片，可見他已融入對方的朋友圈。

中間Jordan出席女友生日派對。

旅行照洩蜜

之後他們在去年11月及今年4月同遊泰國與韓國，雖然沒有合照，但各自晒出餵長頸鹿的照片，之後在嘉雯上載遊韓的照片中，身後玻璃倒影正是Jordan，明顯二人拍拖早已有跡可尋。

而且，日前Jordan在社交網的限時動態上載女方的照片，見女方穿上貼身露腰Tee，雖然他用Emoji遮了女方的頭部，但憑驕人身材已認出是Carmaney。另一張，二人更頭貼頭合照，不過Jordan同樣用Emoji遮女方的頭部，似乎想低調保護戀情。

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富二代 賬戶突然「消失」

有指男友Jordan於英國University of Leeds畢業，而且住複式豪宅，家底豐厚，是一名富二代。Jordan現職方案經理，生活相當健康，熱愛運動，更經常去健身﹑行山及打籃球等，身型健碩更有40寸胸肌。

另外，原本Carmaney在社交網有追蹤Jordan，但今日發現Jordan的賬戶突然「消失」，未知是否因戀情曝光後，Jordan故意刪除賬戶。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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