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【成績前程】成績好等於成功一半？　網民一句話總結有共鳴：命運唔只取決於知識

教育 10:18 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

讀書好壞是否一定決定前程和生活質素？網民看法各異。

DSE放榜社會大眾焦點都落在狀元身上，在主流思想中，考到好成績就等於獲得好前程，但事實是否如此？有網民在網上討論區發文，好奇昔日成績未如理想的人，長大後生活如何，是否成績好就一定生活無憂？帖文引起網民熱論。

有網民在「親子王國」討論區以「當年讀書差嘅同學過成點？」為題發文，樓主認為，雖說學歷跟長大後的收入不一定成正比，但他所見讀書叻的舊同學，大多有車有樓。因此，他亦認同，讀書叻是成功了一半，

當然剩低嘅係要靠際遇、運氣、人緣。

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他亦慨嘆，有時覺得讀書差的人很慘，他們不是不努力讀書，而是真的讀不成。帖文引來不少網民熱論，有人認為「識人好過識字」，身邊有朋友中學時逃學、偷竊，但現時做銷售工作，靠佣金月賺近20萬，

「咁佢地把口又講得搞得掂啲客，呢啲工唔係個個做得嚟。

有人則表示，之前讀書叻的同學大多打工，中產階級要供車、供樓，相反讀不成書的有幾個自己開公司做老闆，比讀書叻的賺得更多，不過他仍認為這是個別例子，始終覺得讀到書一定比較好，但就要看際遇。

有全職媽媽亦指，自己老公讀書一般，但有車有樓，老公的同學會考成績不理想，考入政府工，仔女都可以去外國讀書，

知識係可以改變命運，但命運唔只取決於知識。

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責任編輯︰王明芳

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