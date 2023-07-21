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【天生神力】旺角送貨工人展示「天生神力」　一人揹240罐啤酒上樓梯

健康 11:57 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

旺角送貨工一人揹240罐啤酒上樓梯，影片引起網民熱議。

辛苦錢不易賺。最近網上出現一段影片，一名赤膊工人估計在旺角街頭，以一人之力一口氣揹起10盤約240罐啤酒走上樓梯，體力強大引發網民熱議。上載影片者稱工人是「天生神力」，也有人指出應是為生計：「做乜都係為兩餐」、「呢啲辛苦錢，尊敬」。

最新影片：

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【活得健康啲】台式飲品+配料熱量大比拼　營養師教健康落單貼士

據Facebook群組「香港啤酒關注組」，有網民日前上載一段影片，顯示一名赤膊、穿藍褲的送貨工人，在旺角街頭背對著裝滿罐裝啤酒的手推車，紮穩馬步從後抬起10盤約240罐啤酒，再步行至一幢唐樓的一個疑似為卡拉ok夜總會的門口。點擊睇過程：

點擊圖片放大
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整段影片約維時半分鐘，當中見工人手法熟練，過程中也沒有停下來，上載影片者就稱「下次可以叫佢幫手」，而該段影片標題亦為「油王係有天生神力」。

帖文引來網民熱烈議論，有網民留言表示這些是「辛苦錢」，也有人擔心工人會容易拉傷，點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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