【微電子新天】微電子企業市值爆升 兩大因素要揀呢行！有STEM背景就得！

人工智能聊天機械人Chat GPT近期掀起全球熱潮，進一步推動人工智能的應用和發展，也令美國科企Nvidia成為首家市值突破一萬億美元的微電子晶片商。同樣研發晶片的芯倍微科技在香港科學園設立總部，其聯合創始人及主席楊美基博士形容，Nvidia近期的消息令整個半導體行業鼓舞。更重要的是，現時全球市值最大的半導體公司，不是靠製造，而是靠設計一樣可以成功，值得香港借鑑。

本港具有人才、資金和國際化優勢，微電子及半導體設計適合香港的定位。他指出，很多微電子公司的估值，比兩三年前大幅增加5至10倍，反映行業前景秀麗。他現時著手研發自家設計的空間感知晶片，希望未來能在這場微電子革命中佔市場一席位。

▲ 芯倍微科技聯合創始人及主席楊美基博士指出，現時全世界市值最大的微電子公司，是由設計起家，值得香港借鑑。

微電子專才回流 捉緊創科黃金舞台



「哪裏有舞台就去哪裏。」既是楊博士常常掛在口邊的說話，也印證著他的多個事業重要里程。

九十年代，個人電腦冒起，楊博士加入美國科技龍頭做研究；後來加入全球最大的專業積體電路製造服務公司。曾在世界最頂尖的半導體公司，與全球最優秀的科技人才一同工作。十年前，他被招攬出任香港一所科技研發中心的首席科技總監，從此回港工作，積極推動本地微電子發展。

他不諱言，當時減薪都選擇來港發展，因為香港貼近自己成長的文化，有一份家的感覺。幾年前，他創立香港半導體納米技術聯盟，並成立自己的公司，繼續研發微電子晶片。他和團隊發表的論文，早前更在日本的「超大型積體電路技術及電路研討會」上獲頒發「Test of Time Award」，印證香港微電子人才輩出，大有發展機會。



微電子公司市值倍增 前景秀麗



近年微電子業變成熱門的投資項目，很多微電子公司的估值，跟兩三年前比較，升幅近5至10倍。以前全世界最厲害的晶片公司就是Intel，現在Nvidia的市值卻是Intel的8至9倍，更重要的是，一間微電子公司只需人才，都能夠發光發亮。



香港有人才、資金、國際化 有望重振微電子業



當楊博士談到Nvidia的事蹟，令他想起香港曾在全球微電子行業舉足輕重。不過，往後香港的服務及金融業發展迅速，令微電子產業出現「斷層」。

然而，近年港府大力支持發展微電子產業，加上香港科技園公司在元朗創新園的微電子中心預計在2024年啓用，相信可進一步助力半導體企業在港設科研基地。楊博士認為香港有三項明顯優勢，可見香港微電子業可重新追上來。第一個是「人才」，全世界人才都是「哪裡有平台、哪裡有機會，就會往那邊走。」香港地理位置優越，都市國際化，吸引很多海外專才來港發展，加上這一兩年政府推出多項吸引海外人才措施，來港發展比前往其他地方容易得多。

第二個是「資金」，香港是國際金融中心，也有很多私募股權投資和風險投資，如種子基金、天使基金，有利企業融資。第三個就是「國際化」，香港和新加坡一樣，英語通行，適合晶片設計和應用等發展。



香港國際化吸引 電子工程博士生由河南來港發展



芯倍微科技的年輕工程師李昀， 三年前由河南來港，現時在香港理工大學半工讀進修電子工程博士課程。她的主要工作是參與「超寬頻」晶片的設計和測試，從而提升晶片的性能。她認為，隨著智能電話普及，加上人工智能和空間感知技術快速發展，她認為未來市場對半導體的需求定必很大，微電子行業前景亦非常可觀。

她續指，河南省的資訊科技發展不及沿海大城市如上海、廣州、深圳、北京。另外，她覺得香港國際化，跟外國公司合作的機會也會較多，加上人才培訓的質素高及資源豐富，因此選擇來港發展。

▲ 芯倍微科技工程師李昀的主要工作是設計及測試「超寬頻」晶片。她認為未來市場對半導體的需求定必很大，微電子行業前景亦非常明朗。

微電子入行攻略

問：新入行需要具備什麼條件？

楊博士：其實有STEM的背景，有熱誠、有熱情就可以了。

問: 微電子及晶片設計行業的晉升途徑是怎樣呢?

李昀：如果具備學士或碩士學歷，一般由工程師做起，兩至三年後可晉升至高級或首席工程師，然後再有機會晉升至產品經理；如果有博士學歷的話，多數集中從事晶片設計及研發工作，數年後也會晉升至高級研究員等職級。

問：你們公司涵蓋多少工種？

楊博士：公司有不同團隊，我們的職位都是以電子工程或晶片設計為主，如果整間公司而言，我們也有聘請一些關於業務發展、人力資源管理的崗位，我覺得有STEM背景，或喜愛STEM就可以了。

問：現時行業前景如何？

楊博士：現在就是加入微電子行業的最佳時機。對全世界來說，這個行業是需求很大，因為微電子公司在過去兩年的市值提升很多，很多地方都大力投資在該產業，人才需求只會有增無減。20年前可以在全球首屈一指的科技企業打工，會很開心、感覺很厲害的。現在微電子行業，還有其供應鏈提供不同工作機會，需求多，前景秀麗。

問：有那些寄語給新力軍，如何突出自己？

楊博士：希望年輕人要有熱誠和願意學習不同的事物，我特別鼓勵新進年輕員工，給他們很多機會去學習不同的事物。我們也很鼓勵他們開發新技術，以獲得專利為目標，因為我一個人都擁有百幾項專利發明。只要不斷創新，才可以突出自身優勢。

▲ 楊博士認為香港有人才、有資金，城市國際化，加上在港府大力的支持下，可見香港微電子業可重新追上來。

研發空間感知晶片 預示潛在商機



楊博士創辦的芯倍微科技，主要集中晶片設計和研發工作，可應用於元宇宙、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等。另外，他的團隊也自主研發和生產「超寬頻」技術的晶片（UWB，Ultra Wideband），即是空間感知的技術應用。

他解釋，空間感知技術可在室內準確定位，應用包括追蹤物品「AirTag」、程式互通「Handoff」、附近傳輸「AirDrop」等。蘋果公司和BMW、Tesla等汽車公司合作，計劃將自家研發的空間感知U1晶片的技術引入汽車當中，研究希望日後毋須車匙，只要車主走近車門，車門就會自動打開，當車主離開車廂，車門就會自動鎖上。

他預計這項技術有龐大的商機，在未來五至十年或會成為主流。目前蘋果、三星、汽車公司等，已大量投入這項技術應用。芯倍微科技積極亦自家設計和生產該技術的晶片，希望在這場微電子革命中佔市場一席位。



(特約)