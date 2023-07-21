【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長

▲ 陳凱琳（Grace）公開老公入院原因。

53歲鄭嘉穎與31歲陳凱琳（Grace）自2018年結婚後4年抱3，身為一家之主的鄭嘉穎早前在長沙準備錄製內地節目《披荊斬荊3》，有內地網民於小紅書分享兩張鄭嘉穎現身醫院的照片，網民留言表示看到他做霧化和吊鹽水。

Grace早前表示老公沒有大礙，她在昨日（7月20日）出席活動後受訪，公開老公現身內地醫院求醫的原因。

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陳凱琳公開嘉穎入院原因

根據網民早前拍下的相片，網民寫道：「沒想到去醫院還能看到明星鄭嘉穎，看著有點憔悴，望早日康復。」相中的嘉穎身穿黑色褸並獨自坐於醫院大堂，兼且十分憔悴。

昨天，Grace接受傳媒訪問時指嘉穎因聲帶問題而入院接受治療，並說：「我睇到嗰張相嘅時候其實佢已經出咗院」。

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以KOL工作+孩子為重心

Grace透露嘉穎現時仍在內地工作，而自己則享受做KOL工作、照顧小朋友，她擔心出埠工作會影響陪伴孩子的時間。

轉型當KOL的Grace也擁有強勁的「吸金力」，她獲不少時尚品牌愛戴，被邀請拍片推介新品，更在疫市下更奪得年度「品牌最愛」的殊榮。

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