  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 11:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長

娛樂 11:29 2023/07/21

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

陳凱琳（Grace）公開老公入院原因。

53歲鄭嘉穎與31歲陳凱琳（Grace）自2018年結婚後4年抱3，身為一家之主的鄭嘉穎早前在長沙準備錄製內地節目《披荊斬荊3》，有內地網民於小紅書分享兩張鄭嘉穎現身醫院的照片，網民留言表示看到他做霧化和吊鹽水。

Grace早前表示老公沒有大礙，她在昨日（7月20日）出席活動後受訪，公開老公現身內地醫院求醫的原因。

【性感靚媽】陳凱琳水著騷升Cup上圍逐格睇　三孩之母展驕人靚媽身段【多圖】

陳凱琳公開嘉穎入院原因

根據網民早前拍下的相片，網民寫道：「沒想到去醫院還能看到明星鄭嘉穎，看著有點憔悴，望早日康復。」相中的嘉穎身穿黑色褸並獨自坐於醫院大堂，兼且十分憔悴。

昨天，Grace接受傳媒訪問時指嘉穎因聲帶問題而入院接受治療，並說：「我睇到嗰張相嘅時候其實佢已經出咗院」。

點擊圖片放大
+6
+5

以KOL工作+孩子為重心

Grace透露嘉穎現時仍在內地工作，而自己則享受做KOL工作、照顧小朋友，她擔心出埠工作會影響陪伴孩子的時間。

轉型當KOL的Grace也擁有強勁的「吸金力」，她獲不少時尚品牌愛戴，被邀請拍片推介新品，更在疫市下更奪得年度「品牌最愛」的殊榮。

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【性感靚媽】陳凱琳水著騷升Cup上圍逐格睇　三孩之母展驕人靚媽身段【多圖】
14:16 2023/07/17
【性感靚媽】陳凱琳水著騷升Cup上圍逐格睇　三孩之母展驕人靚媽身段【多圖】
【性感靚媽】陳凱琳產後火速修身　靚媽與鄭嘉穎放閃騷激凸身材【多圖】
12:09 2023/03/24
【性感靚媽】陳凱琳產後火速修身　靚媽與鄭嘉穎放閃騷激凸身材【多圖】
【恩愛夫妻】鄭嘉穎拍片不介意做「小男人」　受陳凱琳影響一改低調作風　
11:38 2023/04/27
【恩愛夫妻】鄭嘉穎拍片不介意做「小男人」　受陳凱琳影響一改低調作風　
【一家之主】鄭嘉穎內地吸金現身醫院吊鹽水　兒子每年學費逾13萬負擔大
15:36 2023/07/06
【一家之主】鄭嘉穎內地吸金現身醫院吊鹽水　兒子每年學費逾13萬負擔大

你可能感興趣

【性感靚媽】陳凱琳水著騷升Cup上圍逐格睇　三孩之母展驕人靚媽身段【多圖】
14:16 2023/07/17
【性感靚媽】陳凱琳水著騷升Cup上圍逐格睇　三孩之母展驕人靚媽身段【多圖】
【性感靚媽】陳凱琳產後火速修身　靚媽與鄭嘉穎放閃騷激凸身材【多圖】
12:09 2023/03/24
【性感靚媽】陳凱琳產後火速修身　靚媽與鄭嘉穎放閃騷激凸身材【多圖】
【恩愛夫妻】鄭嘉穎拍片不介意做「小男人」　受陳凱琳影響一改低調作風　
11:38 2023/04/27
【恩愛夫妻】鄭嘉穎拍片不介意做「小男人」　受陳凱琳影響一改低調作風　
陳凱琳 鄭嘉穎 娛樂人物職業 演員 家庭關係 夫妻之道 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【天氣報告】泰利過後又打風？　四大電腦模式預測下周打風機會
09:55 2023/07/20
【天氣報告】泰利過後又打風？　四大電腦模式預測下周打風機會
【東張西望】粉嶺公屋地盤大型石屎飛越頭頂　附近私樓多個單位現裂痕：主力牆都有【有片】
12:09 2023/07/20
【東張西望】粉嶺公屋地盤大型石屎飛越頭頂　附近私樓多個單位現裂痕：主力牆都有【有片】
【腦中風】男子飲綠豆沙隔天睡醒腦中風　醫生揭秘箇中原因【附中風先兆】
17:10 2023/07/19
【腦中風】男子飲綠豆沙隔天睡醒腦中風　醫生揭秘箇中原因【附中風先兆】