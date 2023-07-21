【醫療事故】男子隆鼻金屬夾插入大腦　致永久性腦損傷不治身亡

▲ 男子隆鼻金屬夾插入大腦，致永久性腦損傷不治身亡。

秘魯近日發生一起整容醫療事故。一名男子Luis Fernando Dávila Castañeda在接受隆鼻手術後，因金屬夾不慎卡入腦中，導致腦死亡，目前當地警方正對此案進行相關調查。

最新影片推介：

綜合外媒報道，Fernando於7月7日向公司請假，前往一家私人整形診所接受隆鼻手術，但因手術時間超過預期許久，老闆便向診所詢問Fernando的狀況，得知由於醫療疏忽，不慎將一個金屬夾子卡進他的大腦。

Fernando隨後被送往醫院急救，透過X光片發現這個金屬夾子緊緊卡在他的腦中，導致他出現永久性腦損傷，最終經搶救無效死亡。

事後，Fernando的家屬向涉事診所提告，他的叔叔Héctor Quintana表示，「我們想要正義，希望警方和檢察官可以徹底調查，以確定對於此事的負責人」。同時家屬也指出，他們曾多次打電話到診所詢問Fernando的死因，卻遭到對方無情掛電話。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

目前，當地檢察機關亦展開調查涉事診所是否存在醫療過失，並試圖與為Fernando進行手術的Carlos Larios Villasis醫生談話，但被診所相關工作人員告知醫生仍在出差。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰羅嘉欣