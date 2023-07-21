【大暑禁忌】「大暑」為大凶之日　命理師揭禁忌：3種人易行衰運

▲ 「大暑」為大凶之日！命理師揭禁忌：3種人走衰運。

本周日是二十四氣節中的「大暑」，代表氣候、溫度步入最酷熱時段。有命理師提醒，「大暑」節氣要注意6大禁忌，避免身體不適及意外。

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清水孟國際命理小孟老師在Facebook專頁表示，「大暑」節氣是太陽剛好經過黃經一二0度時的酷熱氣候，古人稱「大暑熱不透，大水風颱到」，意指大暑若不夠熱就會有颱風大雨；也有說「大暑熱不透，收成就不夠」，代表大暑不夠熱，收成就不夠，因此大暑越熱越好。

此外，小孟老師又提醒注意大暑禁忌：

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大暑開運法

小孟老師建議，大暑時可吃根莖食物，尤其番薯最好，其音同暑，可挑選大根番薯來吃，代表大暑（大薯）。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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責任編輯：張沛