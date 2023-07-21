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【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別

社會 11:40 2023/07/21

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熱帶低氣壓已命名為杜蘇芮，料下周三達強颱風級別。（資料圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為杜蘇芮，首次開腔預測杜蘇芮下周後期有可能移近廣東沿岸。今日（21日）大致天晴及酷熱。吹輕微至和緩東南風。

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在上午10時，杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1230公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。

天文台指，高空反氣旋會在未來數天為廣東地區帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣。預料熱帶氣旋杜蘇芮會在未來數天移向呂宋以東海域並逐漸增強，隨後橫過南海東北部。

受其外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南天氣持續酷熱。杜蘇芮其後路徑存在變數，下周後期有可能移近廣東沿岸，亦有可能移向台灣一帶。

天文台展望，未來數日持續酷熱，大致天晴，但局部地區有驟雨。下周中期天氣漸轉不穩定。

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記者：黃穎津

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