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【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料達強颱風級別

社會 07:22 2023/07/22

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熱帶低氣壓已命名為杜蘇芮，料下周三達強颱風級別。（資料圖片）

菲律賓以東海域的熱帶低氣壓「杜蘇芮」已增強成熱帶風暴，今日（21日）晚上8時集結在馬尼拉以東約1,210公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。天文台稱，杜蘇芮未來數天逐漸增強，路徑存變數。不過受其外圍下沉氣流影響，本港下周初至中期持續酷熱，下周一（24日）及下周二（25日）最高氣溫升至34度，新界再高一兩度。

天文台預料，杜蘇芮會在未來數天移向呂宋以東海域並逐漸增強，隨後橫過南海東北部。其後路徑存在變數，下周後期有可能移近廣東沿岸，亦有可能移向台灣一帶。

早前多個電腦預測均顯示杜蘇芮有機會靠近香港，但最新預測杜蘇芮未必會接近香港，反而會轉向台灣。其中歐洲中期天氣預報中心預料，杜蘇芮會向台灣方向移動，下周四掠過台灣；美國全球預報系統則維持向台灣方向移動的預測，料下周四進入黃海範圍。

本港天文台預測，杜蘇芮下周一會增強成強烈熱帶風暴，並在下周二再增強成颱風，下周三（26日）早上在香港800公里外進一步增強成強颱風，屆時中心附近最高持續風速達到每小時155公里。

天文台又指，一道高空反氣旋會在未來數天為廣東地區帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣，未來4天均天晴酷熱，下周一及周二最高溫度高達34度，且只吹2級微風。下周三及下周四（27日）部分時間有陽光及酷熱，並有幾陣驟雨，稍後局部地區有狂風雷暴，之後未來數日均有雨。

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記者：黃穎津

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