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【抽水王】裕美為男友洗頭獲網民加分　林作手術後感激女友：多謝悉心照料

娛樂 11:39 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

裕美為男友林作洗頭。

林作本周二（7月18日）因視網膜脫落而需接受緊急手術。，女友裕美在旁悉心照顧，成功打動了林作媽。昨日林作於IG分享一短片，當中他寫道：「多謝悉心照料，頭都自己洗唔到！」，只見裕美化身洗頭妹幫男友洗頭。

從林作上載的片段所見，裕美坐於浴缸內替林作洗頭，由搲頭至沖水，手勢都幾純熟，抹頭的時候又問林作：「O不OK」，認真細心，享受被女友服侍的林作就跟愛犬玩。

【抽水王】林作視網膜脫落急做手術　裕美成功融化未來奶奶

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【抽水王】林作認為自己是「四不像」　稱是時候華麗轉身：金子總會發亮

網民催婚：娶她回家

網民紛紛大讚裕美，留言包括「裕美滿分，你零分」、「咁嘅女仔去邊度搵？你前世一定做咗好多好事！」、「娶她回家」和「不用理人閑言閒語，日久見人心 」

當中有人留言：「名副其實洗頭妹」，裕美即回覆：「我做埋導盲犬/司機/保鑣，身兼多職。」

裕美照料男友林作成功獲「加分」，除了代男友在社交網發帖文，也有貼身照顧男友，並與林母好好分工。裕美並透露因林作手術後只能趴睡，為免睡得不好，她自製頭枕給男友墊住，更半夜拿去醫院兼陪伴左右。

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令林母改觀？

林母曾嫌棄裕美學歷低和曾離婚，林作過往直言媽媽與女友裕美關係處於冰點，林母更希望蘇民峰師傅幫忙「沖走桃花」。

經此一事，林母似乎受裕美細心照顧兒子而打動，並說：「有時有啲嘢唔恨得咁多，人生苦短一切要看開。」

林作跟裕美感情愈來愈好！（取自instagram）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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