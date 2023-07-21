【李玟離世】李玟訃聞曝光　富商老公Bruce兩名繼女未有署名

一代樂壇天后李玟（CoCo）本月5日離世，終年48歲，消息震驚中港台娛圈。

李玟二家姐李思林早前公布將在本月31日為CoCo舉行喪禮，並於當日傍晚設有公祭，翌日進行火化儀式。

早前李思林被TOPick發現現身北角警署，當時她未有透露因由，事後有報道指當日他們商討CoCo喪禮的人流安排，因為很多來自內地和台灣的粉絲於喪禮當日到場致祭，考慮將殯儀館對出的公園，暫列作粉絲等候區，方便安排入內致祭。

【獨家相片】李玟胞姊現身北角警署 李思林未有透露因由

訃聞曝光 Bruce及兩名繼女未有署名

今日（7月21日）李玟的訃聞正式曝光，有別於其他訃聞純白背景，李玟的訃聞右上角及左上角放有黑白的玫瑰圖片。

李玟喪禮將於本月31日下午4時，在香港殯儀館一樓大堂舉行設靈儀式；並於翌日（8月1日）上午10時30大殮後，隨時進行出殯儀式。而於本月31日下午6時至晚上10時將會讓歌迷拜祭，其餘時間則以私人形式舉行。

訃聞上亦表示今次喪禮謝絕帛金，可捐贈予「瑪麗慈善基金」或「關愛基金」，秉持李玟生前樂善好施的精神。

在訃聞的名字只有李玟兩位胞姊李秋林、李思林，以及李秋林丈夫何錦麟的名字，卻不見仍未正式離婚的富商老公Bruce及兩名繼女名字。

▲ 李玟訃聞

紀念一代樂壇巨星

另外，據知李思林希望能設立紀念碑或紀念館，家屬也會提供相關遺物，讓所有人能隨時緬懷這位一代樂壇巨星，更透露已去函香港政府，也希望台灣文化部能協助，更透露得靠粉絲連署與籌劃來加速這件事的進度，讓李玟能永存所有人的心中。

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