【恐怖虐兒】兩男童被囚垃圾屋7歲仍穿尿片　趁生母繼父不在家砸窗赤裸逃出

▲ 兩名男童長期被囚垃圾屋，多年來不見陽光。（iStock圖片，非當事人）

虐待兒童行為令人髮指！美國有兩名7歲及9歲男童長期遭受虐待，被關滿是糞便的家中不見天日，直至近日兩人受不了砸碎窗戶，像山洞人一樣赤身露體地走到街上，身上多處淤青和血跡，而且還包著尿片，才揭發生母和繼父虐兒惡行。

據美國媒體報道，事發於7月13日，有鄰居目擊兩名男童打破了窗戶往外查看，爬上冷氣機槽後再跳入院子，沒穿衣服在住所外徘徊，頭髮看起來從未被梳理，還黏著排泄物，而且身上多於淤青和血跡，立即致電911報警。

他們表現得像洞穴人，好像以前從未見過陽光一樣。

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有在當地住了30年的民眾表示，他完全不知道鄰居房子住了兩名孩子。地區副檢察官指出，獲救的兩名男童分別7歲和9歲，他們的生活像恐怖電影裡的情節一樣，大部分時間被鎖在房中，甚至連窗戶都被木板封住，而且他獲救時仍包著尿片，無法正常生活，亦缺乏教育和日常生活知識。

而前去查看的警方亦形容，男童住在十分惡劣的環境，牆壁被糞便覆蓋，家中充滿排泄物的氣味，垃圾堆積如山，警員入屋時幾乎看不到地板。

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34歲生母Katie Koch和38歲繼父Joel Manke被指控多項虐兒罪行，兩人都坦承犯罪。繼父辯稱，把孩子鎖在房間是為了避免跟妻子發生爭吵，Koch亦承認，孩子從未上學，多年來亦沒有看過醫生。她承認，這個家不適合居住，又指她的孩子應該得到更好的。

孩子被帶進社福機構住所後，不得不剃光頭髮，因為他們的頭髮都沾滿糞便。檢查官痛批，生母和繼父嚴重傷害了孩子的生活，導致他們幾乎無法在社會正常發展，連基本的如廁訓練、自理能力都沒有。如果這對父母的疏忽照顧和非法禁錮等罪名成立，他們將面臨長達40年以上的監禁。

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責任編輯︰王明芳