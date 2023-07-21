【傳不續約】張頴康明年底約滿TVB傳離巢　麥雅緻支持丈夫向外闖：見吓個世界

▲ 張頴康傳明年約滿離巢，麥雅緻支持老公向外闖。

TVB近月頻頻傳出藝人不續約的消息，繼蔣志光、譚偉權宣布離巢；黃智雯承認明年底約滿，仍洽談當中。

而加入大台17年的張頴康，上月亦傳出不續約的消息，昨日（7月20日）太太麥雅緻受訪時暗示張頴康有意離巢。

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太太暗示不續約

有指張頴康不續約的原因，是眼見被不少年輕後輩爬頭，但自己多年來徘徊二線，未能更上一層樓當男一，因此打算在明年底約滿後離開。他有份參演的新劇《逆天奇案2》仍在拍攝當中，而《妳不是她》亦尚未播出。

其太太麥雅緻昨日接受傳媒訪問，對於有傳張頴康不續約，她坦承老公合約仍未傾續約，無論去或留也全力支持，並指「想出去闖都不為過，見吓個世界」，暗示老公有意向外闖。問到會否對老公未能踴升男一感不值？她表示不會，並隔空向老公示愛：「喺我心裏面佢好值得呢個位，但每個人際遇唔同，唔會同一個模式。」

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男二樽頸位

張頴康於2006年加入TVB，今年踏入第17個年頭，多年來參演過無數劇集、飾演不少角色，包括《回到三國》、《解決師》、《法證先鋒IV》、《逆天奇案》、《痞子殿下》等。

以往大多數角色為閒角，直到2016年在《一屋老友記》內飾演「寶愉（三寶、Anthony）」一角，表現受到觀眾注目，同年奪得飛躍進步男藝員獎，升呢為男二之位。

▲ （IG圖片）

2019年，他憑《解決師》飾演「文浩全（Man Sir）」一角，首次獲提名最佳男主角。

去年，張頴康憑《痞子殿下》中飾演「范壯龍」一角，再次令觀眾留下深刻印象，憑此角在《萬千星輝頒獎典禮2022》獲提名最佳男配角，入圍最後五強。當時他在社交平台發文稱，「對獎項平常心，因為自知以後會一樣咁努力去演活每一個角色」。

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