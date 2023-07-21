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古天樂獲頒「亞洲影壇非凡貢獻大獎」　古仔現身紐約領獎攜新作《送院途中》參展

娛樂 12:35 2023/07/21

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古天樂獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，表揚其多年來於亞洲影壇作出的各種貢獻。

古仔親自飛抵紐約出席頒獎禮，而他有份投資及主演、卓韻芝執導的《送院途中》亦在電影節中作北美首映，古仔分享獲獎感受、暢談新作外，亦提及對香港影圈的展望。

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本質一直沒變

在紐約時間7月19日，古仔聯同卓韻芝，以及監製廖婉虹，一齊現身紐約亞洲電影節《送院途中》的首映禮，開場前，大會就先向古仔頒發「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，古仔在頒獎台上表示獲獎對自己非常大榮耀，感謝大會肯定。

他並在致謝辭中提到香港電影人在疫情期間，一直沒有改變本質，依然用心製作電影：「少了任何一個幕後崗位，一部電影都很難誕生。所以我拎到呢個獎，係團隊的功勞，絕對唔係我個人榮耀。」

AI戰勝不到人類情感

古仔也留意近日在荷里活發生的美國編劇和演員工會的罷工行動，指人類的創作力和情感都非常重要：「AI（人工智能）提供到人類方便和功能性，但永遠戰勝不到人類的創造力和情感，只有創造力和情感才能令電影感動到觀眾心靈。」說畢獲得全場掌聲，他亦承諾無論天下一或自己參與的作品，未來都會繼續努力用心製作。

本身為香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長古仔，疫情期間全力協助電影從業員，古仔在首映禮前記者會分享箇中感受：「3年疫情時間中香港影圈有近一年半時間停工，有電影從業員因此轉行，有機會不會再返影圈工作，自己只希望盡能力幫助，不單止希望維持電影生產，亦希望從業員維持到生計。」

高壓環境下生活

有記者亦問到古仔，早前獲「美國電影藝術與科學學院」邀請任為奧斯卡評審有何感受，古仔表示盼借此機會將香港作品推廣全球：「希望香港可以拍攝到更多不同類型，面向世界的電影，不論我作為天下一的創辦人，抑或香港電影從業員，我都覺得這是我的責任。」

同樣有份出席記者會的《送院途中》導演卓韻芝就指，新作以救護員工作為主題，他們跟很多香港人一樣，在高壓環境下生活和工作，亦憶起電影拍攝期間同樣面對非常大壓力：「電影在疫情高峰期，第五波之下拍攝，過程遇到不少問題。我們差點未能於消防局或其他公眾地方拍攝，亦試過臨拍前遭人拒絕借場。」

（左起）卓韻芝、古天樂、簡君晉。

疫後更珍惜一切

古仔今次演救護員，他指香港從來沒以救護員為主題的電影：「新作其中一樣想探討的是，我們能否自救，疫情後大家應該好好珍惜一切，大家應同心合力應對未來。」卓導亦補充希望觀眾多加留意其他參演演員，讚賞戲中的游學修、袁澧林，以及小演員蘇悅弦都表現出色。
      
而天下一投資的另一部作品，《白日之下》以香港記者偵查殘疾院舍為主題，同樣有份參與今屆紐約亞洲電影節「香港巡禮」單元。

對於作品能在北美首映，導演簡君晉非常開心：「紐約亞洲電影節是北美一個大規模的亞洲電影節，我的作品可以參展並可以親身出席，好興奮可以在疫後再度到訪呢個城市。希望呢度觀眾睇完有共鳴。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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