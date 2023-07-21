【網絡熱話】女子試身室試衫疑遭男童趴地偷窺　家長拒道歉反嘲：不漂亮又沒身材

▲ 女子試身室試衫，疑遭男童趴地偷窺，家長拒絕道歉。

即使小朋友沒有惡意，家長亦應及早指正教導。一名來自廣東深圳的江姓女士，在H&M試身室試衫期間疑被偷窺，對方是一個3歲男童。但是，男童媽態度無禮且拒絕道歉，網民亦大多指責江女士。

綜合內地媒體報導，試身室的簾子與地面之間有約30厘米縫隙，江女士與閨蜜一同在試身室內試衫，看到縫隙出現一隻手不斷伸向試身室內，從縫隙中看到是一名男童在趴地偷窺。

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江女士為取得證據，把手機放在地上拍攝，故意大聲提及閨蜜準備換衫，而男童亦有靠近縫隙的舉動。江女士後來與男童媽爭論，但男童媽卻直言：

長得不漂亮，也沒有身材，有啥好看的。孩子才3歲，隨便報警吧。

江女士感不忿，在網上發帖分享自己的經歷，不料網民大多指責江女士小題大做，「拜託！對方還是一個3歲的幼童，可能小孩子只是純粹覺得趴在地上好玩而已，正好有個縫隙，好奇想探索一下」、「我看到的是孩子在自己玩，並沒有任何偷窺以及耍流氓的跡象」。

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不過，亦有網民提出「孩子未必是要偷窺，但這個行為確實不好，媽媽應該教育孩子這樣不禮貌更不體面，不許再這樣了。」而H&M表示，當時有員工發現後，已及時制止男童，事後也有向顧客道歉，並承諾日後會加強管理這種行為。

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責任編輯︰王明芳