【恐怖意外】美大學生滑浪遇鯊魚咬腳險拖入海　好友冒死相救逃出生天

▲ 美國一名男大學生與好友到海灘衝浪遇上鯊魚襲擊，好友隨即冒死相救。

美國發生鯊魚襲擊事件，一名21歲的男大學生上周五（14日）與友人至海灘衝浪，不料期間卻突然遇上鯊魚攻擊，目睹自己整條腿在鯊魚口中。所幸好友聽到呼救，冒著風險將他救回岸上送醫。他經過手術後目前已出院，但未來仍需進行半年以上的復健。

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綜合外媒報道，來自美國佛羅里達州的Chris Pospisil，事發當日約下午3時與好友Reece Redish在新斯麥納海灘（New Smyrna Beach）一同衝浪，當時他正準備上岸，不料卻突然感到一陣劇痛，回頭才發現自己被鯊魚攻擊，

鯊魚突然游到我的衝浪板下，接著將我拉下衝浪板。我看到自己整隻腳被牠咬在嘴裡，然後把我往海裡拖。

Reece則憶述，他當時聽到落水聲，之後聽到Chris正在慘叫，於是趕緊上前將他拉上衝浪板並且上岸求救。對於冒死救人的勇敢舉動，他僅表示：

我當然不會把朋友留在水里，我願意冒任何風險去救人。

Chris被送到醫院後進行了長達4小時手術，縫了超過40針，修復7條肌腱、多條血管和1條動脈，並且需要植皮；醫生還在他的傷口中發現碎裂的鯊魚牙齒。他經過治療後已經出院，但目前仍需依靠枴杖行走，之後亦將進行長達6個多月的物理治療。他表示，

我的腳背有某些部位餘生都會變得麻木，也有可能會變得很僵硬，因為他們（醫生）需要替我修復所有肌腱。

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雖然康復之路仍十分漫長，但他指自己不會因此放棄衝浪，之後會繼續做自己喜歡的事情。此外，Chris的親友目前亦為他在募資網站GoFundMe上發起籌款，希望可以為他籌得醫藥費及康復期間所需的開支。

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責任編輯：羅嘉欣