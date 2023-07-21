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【詐騙新招】離奇收速遞免費禮物墮詐騙陷阱　主婦貪小便宜做多一步失40萬

親子 12:25 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

有網民離奇收到速遞送上門的免費禮物，險墮詐騙陷阱。

騙徒手法層出不窮，切勿掉以輕心。近日不少內地網民分享，自己或親友都離奇收到速遞送上門的免費禮物，不外乎是一些小家品，還附上一張抽獎刮刮卡。有主婦貪小便宜做多一步，就這樣被騙去40萬元。

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綜合內地傳媒報道，多名內地網民於社交平台「小紅書」發帖指，收到陌生人送來的包裹，他們拆開包裹後發現是一份小禮物，例如手機架、水杯、紙巾盒等生活用品。除了禮物外，還有附有一張刮刮樂抽獎卡，刮開後聲稱已中獎，要求中獎者掃瞄二維碼聯絡領獎。

掃瞄二維碼即被騙

不過，一旦掃瞄二維碼就有機會墮入詐騙陷阱，個人資料、銀行帳戶等被盜用。網民估計騙徒以小禮物利誘人，減低他們的防範，再利用有人貪小便宜的心態進一步騙財。騙徒會引誘受害人提供個人資料，或要他們先付金錢來換取大獎。

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其中一名網民透露，他的媽媽收到手機架、零食禮包，結果損失了數十萬，「我媽被騙了40萬！把你拉進群裡搶紅包，最後讓你刷單，我媽就這麼被騙了」，他呼籲網民別相信。

另有網民稱，有騙徒會向其他人購買二維碼，繼而誣陷對方詐騙，從中威脅他們付錢，認為這是「套中套」。有網民差點中招，他看到別人在小紅書發帖，他們也遇到了有人向他們購買二維碼，他們說「如果賣碼了，會被他舉報是我詐騙他」。

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責任編輯︰王明芳

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