【正能量】面對AI世代進逼仍可樂活自處　梁劉柔芬：別向青少年談權威

▲ 梁劉柔芬出生於澳門，長於香港，其後到美國留學，在伊利諾大學電腦系學士畢業，回港後與老公一起創辦億萬牛仔褲王國、曾踏入立法會政治火綫。（圖片︰黃建輝攝）

人人都說面對AI世代，人類將被取代和淘汰，對此前立法會議員梁劉柔芬藉書展推出新書《輕風柔語》，為新生代和家長提供別開生面的正能量之道，她說：「這種正能量就能影響身邊的人，包括自己的小朋友，而抱著和保持這種心態，就連內分泌都會變。」今年77歲仍精神奕奕、思路清晰的梁劉柔芬如是說。

首先，懶理AI是否步步進逼，梁劉柔芬認為每個人的人生都有其功課要完成，課題大概是回答自己這生是否活得開心。

「你想活出怎樣的人生？若覺得躺平是開心的話，可以繼續，但問題是否可保持這開心到尾呢？這才是關鍵，所以要plan to the future。我以前會push細路，現在我學精了，在新書中除了提出不比較、不計較的心態，也要在身處AI世代的我們，懂得如何自處樂活之道呢！」

面對青少年 別談權威

談梁劉柔芬新書，實情並非這位立法會前議員的首本著作。「其實之前我出過一本糅合中式烹飪方法的幼兒健康食譜《第一口滋味》（My first Bite），出了3版，有中英文版，至今賣7、8千本。」

▲ 1996年開始從政，1998年她以自由黨名義角逐紡織及製衣界議席加入香港立法會 ，2012年宣布不再參選，正式結束其議員生涯。（圖片︰受訪者提供）

但是，嚴格來說，這又是她第一本屬於以她自己的角度作出發點的著作，由籌備到出版，共花了5年時間，而她取名《輕風柔語》，還為副題加上「63個啟迪青少年的小故事」作點睛，立竿見影之心，顯而易見。

「我的名字中有柔字，說話斯文，輕輕的，帶點不太用力的方式，想啟迪青少年做人處事，和人情世故之道。而我一直都隨緣，收筆時剛好是63個故事，並沒有其他之意。」

「有好友看過，說有些文章帶點批判性，好像不太好，細想下我又重寫好幾次。畢竟現在面對青少年，我們還能說權威嗎？他們不把我們掉落垃圾站，已經當我是成功了，所以要用『說服方式』。」

大抵，懂她作風的人，也明白這本著作是希望以富趣味性、深入淺出和發人深省的故事，循循引導家長或青少年如何在這個時代自處。

▲ 母親是她的啟蒙老師，曾跟她說：「苦的甜的，每人可承受的分量，上天早有定數，是注定了的。年輕時，享盡了甜的分量；老來，剩下的只有苦。」（圖片︰受訪者提供）

「如何將每一分鐘要面對的困難，轉化成有點花款、有點人情味、又或自我感覺良好的動力，令方法更添創意性。」

畢竟我們身處的世代，是要面對AI步步進逼，難怪她提到一本《The Age of AI: And Our Human Future》（AI世代與我們的未來），這本著作由 3位重量級人物，包括美國前國務卿、Google前行政總裁和MIT首任計算學院院長於2021年聯手寫成。

「其中一位是基辛格（Henry Kissinger），他今年已100歲，他跟兩位合寫這本書，是有鑑world order（世界秩序）正在重組和大改變——我們預視到AI會超越人類，那麼我們和下一代又如何自處？寄望新一代最低限度要擁有和提高2種能力——洞察變動和應變的能力，畢竟我們不能避免有人利用新科技來做壞事。」

▲ 新書也提到從政前與已故港督尤德爵士在慈善活動上碰面。（圖片︰受訪者提供）

要教導新一代，就由小時候開始入手，這些年來，她從自己和身邊友人的繁多個案中，總算領略了一點「硬道理」來。「在小孩牙牙學語時，父母也要學sign language跟他們講道理，直接表達所要求的事情，如想孩子別做cry baby，說話時別太隱晦或帶恐嚇性，始終孩子長大得很快，終要面對現實社會，怎會有甚麼鬼怪呢？」

而孩子踏入青少年時，除了反叛，也有一個她以前也不懂的「蝴蝶進入蛹期」的階段。「有次我叫孫仔的表哥照顧他，被表哥罵了一頓！他叫我別做這種核突動作，青少年需要一個自己grow up的階段，如果像金叵羅抱得太實，到要自己面對困難時，就會好快輕易放棄。」而她也把這段經歷寫在書本，大概是在這「羽化」過程中，並非不「觸碰」他，而是當半個大人看待和善誘。

毋須緊隨 父母的步伐

對梁劉柔芬而言，每個人的目標可以不同，父母在不同階段毋須呵護備至，而父母最重要的角色，是推動子女有求知慾、創作性和跌倒站起來的能力。

「懶惰的人明天都可以好醒，但最重要肯踏出第一步！」

早於1997年，她已牽頭成立青年企業家發展局，通過培育年輕人的企業精神，鼓勵他們敢創敢闖，來推動香港的可持續競爭力。廿多年過後，作為創辦人兼主席的她也與時並進，再分享多一些新的心得。

▲ 她與有「磁力共振之父」之稱，跟已故Professor Lauterbur（他同時也是伊利諾大學教授）的亦師亦友關係。（圖片︰受訪者提供）

「要學懂一天當3天用！舉例放工回家在車上，試試閤上雙眼回首這天學會甚麼新事，如發現某人的騙人技倆很厲害，下次要學懂如何避之則吉；臨睡前思考明天要處理的事情，開會的話席上有哪些人？用甚麼方法給老闆最好提議等等；一早返工抖擻精神，想想過去『自瘀』的事情來提醒自己，反覆思量自有進步。」

由青少年轉身成踏入社會做事的成人，總要學着自己長大，是以即使她曾有十多年的從政經驗，她都不寄望兒女跟隨自己的步伐。

「應該這樣說，不覺得任何人需要跟隨我的步伐去行，就算我自己意願幾想也罷。正如她（女兒）行到哪裏，經過的路口，都不是我十年前的，他們屬於另一個時代，要看性質適不適合。更何況誕下他們，不等於代表要延續我的性質和期望，因為我，而要逼他做multi-billionaire或哈佛專才！」

這問題令她想起很多年前，舉行過一些協助香港父母去認識外國中學的活動，席間有很多父母劈頭第一句便問：「這家學校有幾多學生入到哈佛或史丹福？」她煞有介事，以問題回答問題：「請問在座又有幾多位父母入過以上的大學呢？」

「我不贊同父母有一種『望子女繼承父母其實未必能達到的目標』思想，學校不是變龍變鳳的地方，子女行第一步行出香港，是學懂國際視野的基本功，不是入到名校，父母可完全忘記自己教導子女的責任呢！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

俗語有云書中自有黃金屋，她深信且時移世易，網上也一樣可找到，只因資訊仍然相當重要。「即使到我這個年紀，也要知道俄烏戰爭去到哪個階段，未必知得很清楚，但也要留意；左右兩邊新聞都要聽，那就懂得中間如何落墨。在知的過程中，豐富了自己視野，總好過理會明星八卦。以一反三的話，做人都會活好多。」

最後，筆者問有甚麼寄語給復常後的港人，她回答：「對自己要有信心，若自己選擇這條路，要以堅毅之心繼續走。當然，最緊要出發點一定要為社會好，自自然然連上天都會幫你行下去。若只為個人賺錢的，對不起，未必會有人幫你，這就是大道理。而我們在香港，真的身處福中，就要懂得珍惜！」

記者︰黃鑑江